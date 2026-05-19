«الخليج للسلع» تسجل أعلى حجم تداول أسبوعي

أعلنت بورصة الخليج للسلع، أمس، تسجيل أعلى حجم تداول أسبوعي في تاريخ البورصة، حيث تم تداول أكثر من 69 ألفاً و52 عقداً، خلال الأسبوع الذي يمتد من 11 إلى 15 مايو 2026، بما يعادل أكثر من 69 مليون برميل من «خام عُمان»، ليكون الأسبوع الأضخم من حيث التداول منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال المدير العام لبورصة الخليج للسلع، رائد بن خليفة السلامي، إن هذا الإنجاز يعكس تنامي ثقة السوق بـ«خام عُمان» كمعيار موثوق وأداة فعالة لإدارة المخاطر بالنسبة للمشاركين في أسواق الطاقة العالمية، فيما سجلت البورصة منذ تأسيسها تداول أكثر من 23 مليار برميل من «خام عُمان»، كما نجحت في تسليم أكثر من ثلاثة مليارات برميل.