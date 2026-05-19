«الإمارات للتنمية» يكرّم 11 شركة صناعية ناشئة في برنامج لمسرّعات الأعمال

نظم مصرف الإمارات للتنمية حفل تخريج الشركات الناشئة في برنامج المسرّعات «اصنع في الإمارات»، بالشراكة مع «شركة برينك لخدمات إدارة المشاريع».

وشهد الحفل تكريم 11 شركة صناعية ناشئة في مجموعة متنوعة من القطاعات، من الأمن الغذائي، وصولاً إلى التصنيع المتقدم، وذلك بمناسبة استكمال المرحلة الأولى من مسيرة التسريع، الممتدة لستة أشهر، والمصممة للارتقاء بالجاهزية للتصنيع، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتعزيز إمكانات التصدير.

وقام الرئيس التنفيذي للمصرف، أحمد محمد النقبي، بتوزيع شهادات التخرج على الشركات التي أكملت البرنامج، بحضور كبار ممثلي مصرف الإمارات للتنمية، وشركة «برينك»، إلى جانب مجموعة من المستثمرين والجهات المعنية بالقطاع والشركاء.

وقال النقبي إن تخريج هذه الدفعة من الشركات الناشئة يعكس التزام المصرف بتمكين الشركات الصناعية الناشئة من الانتقال إلى مرحلة الإنجاز الفعلي، إذ نفخر باستضافتهم في جناح المصرف، غير أن رؤيتنا تمتد إلى ما هو أبعد من هذا الإنجاز، حيث نسعى من خلال برنامج المسرّعات «اصنع في الإمارات» إلى تزويد مؤسسي الشركات بالأدوات والخبرات والشبكات اللازمة لبناء شركات تنافسية وجذابة للمستثمرين.

ووفر برنامج المسرّعات «اصنع في الإمارات»، الدعم للشركات الصناعية الناشئة، عبر مسار منظّم اشتمل على تقييم القدرات، وتحليل الفجوات، ووضع خرائط طريق مخصّصة للنمو تغطي الجوانب الاستراتيجية والعمليات وسلاسل التوريد، والامتثال التنظيمي، والتمويل، والابتكار.

واستفاد المشاركون من جلسات تدريبية متخصصة، وجلسات إرشادية كل أسبوعين، وحصلوا على الدعم اللازم للتواصل مع المستثمرين، ما أسهم في تعزيز جاهزيتهم التجارية وقدرتهم على التوسع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية المدير الإداري في شركة برينك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ياسين أبوداود: «تعكس الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية التزامنا المشترك بتمكين الجيل الجديد من شركات التصنيع الناشئة في دولة الإمارات، ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى الإسهام بصورة مباشرة في تطوير القدرات الصناعية للدولة، وتعزيز مرونتها الاقتصادية على المدى الطويل».