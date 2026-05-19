«موانئ أبوظبي» تستحوذ على «إم بي إس» الألمانية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية»، المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، والتي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، وذلك في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية (القيمة المؤسسية) 300 مليون درهم.

ويتضمن الاستحواذ ملكية بنسبة 100% للأعمال الرئيسة للشركة باستثناء مشروعاتها المشتركة.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في استراتيجية المجموعة الرامية إلى توسيع نطاق عملياتها، ومناولة أحجام أكبر من البضائع، وترسيخ حضورها على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للقطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي، يوخن ثيوس: «إن دمج (إم بي إس اللوجستية) في محفظة أعمالنا، خطوة استراتيجية تأتي في التوقيت المناسب، لاسيما في وقت تتطلع الأسواق إلى تعزيز الترابط والمرونة في ظل المتغيرات التي تشهدها خارطة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية».

إلى ذلك، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن منحها ثلاثة عقود رئيسة لتصميم وتشييد محطة الحاويات، وتوريد رافعات إلى «موانئ نواتوم - محطة بوانت نوار» في جمهورية الكونغو، ويتم تطوير محطة الحاويات من قبل المشروع المشترك الذي تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي فيه حصص الأغلبية مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، عبر شركتها الفرعية «سي إم إيه تيرمينالز»، وتصل قيمة العقود الممنوحة إلى نحو 735 مليون درهم (ما يعادل 200 مليون دولار)، وتعد خطوة في مسيرة تطوير محطة الحاويات بموجب اتفاقية الامتياز لمدة 30 عاماً، القابلة للتمديد لمدة 20 عاماً إضافية والمبرمة مع الكونغو، وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي، محمد عيضة المنهالي، إن هذه العقود تشكل خطوة مهمة نحو إنشاء محطة متطورة ومواكبة للمستقبل في ميناء «بوانت نوار»، بالشراكة مع «سي إم إيه تيرمينالز».