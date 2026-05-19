«أبوظبي العالمي»: ارتفاع الرُّخص النشطة إلى 13.3 ألفاً

أعلن «أبوظبي العالمي» عن انطلاقة قوية لعام 2026، مدفوعة بالتوسع المستمر في منظومته المالية ورسوخ ثقة المستثمرين العالميين، حيث سجل نمواً بنسبة 57% في حجم الأصول تحت الإدارة، خلال الربع الأول من العام، ما يؤكّد الزخم المتواصل في الأعمال والطلب المتزايد من شركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية.

وذكر «أبوظبي العالمي»، في بيان، أنه حقق إنجازاً لافتاً بتجاوزه حاجز 13 ألفاً و353 رخصة نشطة، من بينها 961 رخصة صدرت خلال الربع الأول من عام 2026، ما عزز مكانته بوصفه أكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وفق هذا المؤشر.

وارتفع عدد الشركات التشغيلية بشكل ملحوظ ليصل إلى 3741 شركة، مسجلاً نمواً بنسبة 34.52% مقارنة بـ2781 شركة في الربع الأول من عام 2025.

وسجل مارس 2026 زيادة بنسبة 5.2% في عدد الرخص النشطة، مقارنة بمارس 2025، ما يعكس ثقة قطاع الأعمال والتزايد المستمر في حجم الطلب على الوجود في «أبوظبي العالمي»، وإضافة إلى النمو القوي بنسبة 57% في حجم الأصول تحت الإدارة، ارتفع عدد مديري الأصول والصناديق إلى 179 مديراً، بزيادة قدرها 24% مقارنة بـ144 مديراً في الربع الأول من 2025.

وبلغ إجمالي عدد الصناديق المُدارة انطلاقاً من «أبوظبي العالمي» 263 صندوقاً، مسجّلاً نمواً بنسبة 43% مقارنة بـ184 صندوقاً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبشكل إجمالي، تمثل شركات إدارة الأصول التي أعلنت تأسيس أعمالها في «أبوظبي العالمي»، خلال عام 2026، أكثر من 4.4 تريليونات دولار من الأصول العالمية تحت الإدارة.

وقال رئيس مجلس إدارة «أبوظبي العالمي»، أحمد جاسم الزعابي، إن نتائج «أبوظبي العالمي»، خلال الربع الأول من عام 2026، تعكس حجم الزخم المتسارع الذي يشهده القطاع المالي في أبوظبي، وأكد أن تجاوز 13 ألف رخصة نشطة وتحقيق نمو بنسبة 57% في حجم الأصول تحت الإدارة يشكّلان إنجازاً مهماً في مسيرة النمو، ويؤكدان مكانة «أبوظبي العالمي» بين أسرع المراكز المالية الدولية نمواً على مستوى العالم.

كما أكد أن ثقة المستثمرين في أبوظبي لاتزال راسخة وقوية، حيث تستمر تدفقات رؤوس الأموال في الارتفاع، وتتوسع الشركات العالمية في أعمالها، فيما تواصل الإمارة استقطاب المزيد من الكفاءات.