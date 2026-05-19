«CFI» تطلق التداول على 40 سهماً في «دبي المالي»

أعلنت مجموعة «CFI» المالية إطلاق التداول على أكثر من 40 سهماً محلياً مدرجاً في سوق دبي المالي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الأسهم تشمل مجموعة مختارة من الشركات المدرجة في السوق، عبر قطاعات رئيسة مثل العقارات، والخدمات المصرفية والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والمرافق، وغيرها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «CFI» المالية، زياد ملحم، إن هذه الخطوة لا تعد إطلاقاً لخدمة جديدة، بل محطة فارقة للمستثمرين في دولة الإمارات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، خليفة ربّاع، إن إتاحة الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي عبر منصة «CFI» تمثل خطوة مهمة، نحو توسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال في الدولة عبر قنوات آمنة ومنظمة، موضحاً أن تعزيز الربط مع المنصات المرخصة يسهم في دعم مستويات المشاركة في السوق، بما ينسجم مع جهود سوق دبي المالي المتواصلة لتعزيز سهولة الوصول والسيولة والارتقاء بتجربة المستثمرين بشكل عام.