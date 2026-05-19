«دبي القابضة للعقارات» تُوفّر حلولاً للتمويل السكني

أعلنت «دبي القابضة للعقارات» عقد شراكة استراتيجية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية للتمويل السكني للمتعاملين المؤهلين، عبر علاماتها التجارية «نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات».

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تقديم إطار تمويلي متكامل مزدوج المسار ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، يشمل «العقارات على الخارطة» و«العقارات المكتملة».

وتأتي الشراكة في إطار جهود «دبي القابضة للعقارات» لتوسيع منظومة حلول التمويل المتاحة لمتعامليها، عبر علاماتها الموجهة للمستهلك.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك، إن الشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي تمثّل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى حلول منظمة للتمويل السكني، عبر محفظة المشروعات السكنية للشركة، لافتاً إلى العمل على توفير مسارات أوضح لامتلاك المنازل وتعزيز مستويات الثقة بمختلف مراحل رحلة المتعامل. وأكد المالك أن الشراكة تعكس الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه الشراكات بين المطورين والمؤسسات المصرفية في دعم مسيرة نمو دبي، وترسيخ مكانتها كواحدة من المدن الأكثر جاذبية للعيش والاستثمار، وامتلاك المنازل على مستوى العالم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري، إن الشراكة مع «دبي القابضة للعقارات» تعكس التزام المصرف بتقديم حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تلبي الاحتياجات المتنامية للمتعاملين، ومن خلال دعم عمليات شراء المنازل، يُسهم المصرف في تمكين شريحة أوسع من المتعاملين من الوصول إلى حلول منظمة ومرنة للتمويل السكني.