هل تجهز «أبل» لأول «آيفون» قابل للطي بسعر يتجاوز 7340 درهماً؟

تتزايد المؤشرات حول استعداد شركة «أبل» لدخول سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى، عبر جهاز يُشار إليه في التسريبات باسم «iPhone Fold»، أو ربما «iPhone Ultra»، في خطوة قد تمثل أحد أكبر التحولات في تصميم «آيفون» منذ سنوات.

وبحسب تقرير نشره الموقع المتخصص بالأخبار التقنية «CNET»، فإن الهاتف المنتظر قد يظهر في عام 2026، على الأرجح بالتزامن مع الكشف عن سلسلة هواتف «iPhone 18»، مع توقعات بأن يتجاوز سعره حاجز 2000 دولار (نحو 7340 درهماً)، ما يضعه في فئة أعلى من طرازات «Pro Max» الحالية، ويجعله أقرب إلى منتج فائق الفخامة داخل منظومة «أبل».

تصميم يفتح مثل الكتاب

لا تتحدث التسريبات، وفق ما ذكره الموقع، عن هاتف صدفي صغير على غرار بعض أجهزة «Galaxy Z Flip»، بل عن تصميم قابل للطي يفتح مثل الكتاب، بما يجعله أقرب إلى أجهزة مثل «Galaxy Z Fold» و«Google Pixel Fold»، والغاية من هذا التوجه أن يجمع الجهاز بين حجم الهاتف عند الإغلاق، وتجربة شاشة أكبر عند الفتح.

وتشير توقعات متداولة إلى أن الجهاز قد يأتي بشاشة خارجية تقارب 5.5 بوصة، وشاشة داخلية تقارب 7.8 بوصة عند فتحه، مع تصميم نحيف ومفصل أكثر متانة، ومحاولة واضحة لتقليل أثر الطي في منتصف الشاشة، وهي واحدة من أكثر المشكلات التي واجهت هذه الفئة من الهواتف منذ بدايتها.

لماذا تنتظر «أبل»؟

دخلت شركات عدة سوق الهواتف القابلة للطي قبل سنوات، وفي مقدمتها «سامسونغ»، لكن «أبل» بقيت خارج هذه الفئة حتى الآن. وهذا التأخر ينسجم مع طريقة الشركة في التعامل مع التقنيات الجديدة؛ فهي لا تدخل عادة سباق المواصفات مبكراً، بل تنتظر نضج التجربة قبل تقديمها لجمهورها.

وفي حالة «آيفون» القابل للطي، لا يقتصر التحدي على الشاشة وحدها. فالجهاز يحتاج إلى مفصل يتحمل الاستخدام اليومي، وبرمجيات تنتقل بسلاسة بين الشاشة الخارجية والداخلية، وبطارية مناسبة، وتصميم لا يضحي بالنحافة أو الكاميرات أو الراحة في اليد. لذلك، فإن نجاح الهاتف لن يُقاس بمجرد كونه قابلاً للطي، بل بقدرته على جعل الطي جزءاً طبيعياً من تجربة «آيفون».

سعر في فئة فائقة الفخامة

تدور معظم التوقعات حول سعر يبدأ من نحو 2000 دولاراً (نحو 7340 درهماً)، مع تقديرات أخرى تضعه في نطاق يتراوح بين 2000 و2500 دولار (نحو 7340 درهماً - 9180 درهماً إماراتياً). وإذا تحققت هذه الأرقام، فسيكون الجهاز على الأرجح أغلى هاتف «آيفون» تقدمه الشركة، وموجهاً في بدايته إلى المستخدمين الأكثر استعداداً لدفع تكلفة عالية مقابل تصميم جديد وتجربة مختلفة.

ويرتبط هذا السعر المتوقع بطبيعة المكونات المستخدمة في الهواتف القابلة للطي، خصوصاً الشاشة المرنة والمفصل وآليات الحماية الداخلية. كما أن الجيل الأول من أي فئة جديدة لدى «أبل» غالباً ما يحمل كلفة أعلى، قبل أن تتوسع الفئة لاحقاً وتصبح أكثر انتشاراً.

اسم لم يُحسم بعد

لا يزال اسم الجهاز ضمن دائرة التوقعات. فاسم «iPhone Fold» هو الأكثر تداولاً لأنه يصف طبيعة الهاتف مباشرة، لكن بعض التقارير تطرح احتمال أن تختار «أبل» اسماً مثل «iPhone Ultra»، خصوصاً إذا أرادت وضعه في موقع أعلى من «Pro Max»، لا باعتباره نسخة مطوية فقط، بل كفئة جديدة داخل عائلة «آيفون».

وهذا الاختيار سيكون مهماً تسويقياً. فكلمة «Fold» تربط الجهاز بتقنية الطي، بينما يمنح اسم «Ultra» مساحة أوسع لتقديمه كمنتج فاخر يجمع بين شاشة أكبر، وتصميم خاص، ومواصفات عليا، وسعر أعلى.

دخول قد يغير السوق

إذا وصل «آيفون» القابل للطي في 2026، فلن يكون دخول «أبل» إلى هذه الفئة حدثاً عادياً، فالشركة تدخل سوقاً سبقها إليه منافسون كبار، لكنها تمتلك قاعدة مستخدمين قادرة على نقل الهواتف القابلة للطي من نطاق المنتجات المتخصصة إلى مرحلة أوسع من الاهتمام الجماهيري.

وبالنسبة إلى سوق الهواتف الذكية، قد يعني ذلك بداية مرحلة جديدة من المنافسة، فنجاح «أبل» في تقديم تجربة طي مستقرة وسلسة قد يدفع الشركات الأخرى إلى رفع معايير التصميم والمتانة والبرمجيات، أما إذا بدا الجهاز مرتفع السعر أو محدود الفائدة، فقد يبقى في سنواته الأولى منتجاً للنخبة التقنية أكثر من كونه بديلاً واسعاً لهواتف «آيفون» التقليدية.

وفي كل الأحوال، لم يعد الحديث عن «آيفون» القابل للطي مجرد تسريب عابر. فتكاثر التفاصيل حول موعد الإطلاق والسعر والشاشات والتصميم يشير إلى أن الفكرة باتت أقرب إلى مرحلة الجدية، لكن الاختبار الحقيقي سيبدأ عندما تكشف «أبل» عن الجهاز، وتجيب عن السؤال الأهم: هل يحتاج مستخدم «آيفون» فعلاً إلى هاتف يُفتح مثل الكتاب؟