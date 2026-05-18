«إعمار» تقرر العمل في سورية بصفة مستقلة دون أي شريك

أعلنت «شركة إعمار العقارية»، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، أنها بصدد إنهاء نموذج المشروع المشترك المرتبط بـ«البوابة الثامنة»، في منطقة يعفور بدمشق، مستهلة فصلاً جديداً في علاقتها الممتدة مع سورية، حيث ستواصل الشركة عملياتها في الدولة بصفة مستقلة دون أي شريك.

وقال مؤسس «إعمار العقارية»، محمد العبار: «قرارنا بالخروج من إطار المشروع المشترك لـ(البوابة الثامنة) يمثل تأكيداً على إيماننا الراسخ بسورية وشعبها، فقد تأسست (إعمار) على قناعة بأن المدن العظيمة تستحق مجتمعات استثنائية، ودمشق واحدة من أعظم مدن العالم».

وكان مشروع «البوابة الثامنة» قد انطلق في عام 2005 كأول مجمع متكامل بمخطط رئيس في سورية، باستثمارات بلغت 500 مليون دولار، ومساحة تغطي 300 ألف متر مربع في يعفور، على بُعد 22 كيلومتراً من قلب العاصمة دمشق، ويضم مرافق تجارة، وتجزئة، وضيافة، إضافة إلى مناطق سكنية متكاملة.

وأكدت «إعمار» في بيان أمس، أن هذا التحول يعكس ثقتها بآفاق التعافي الاقتصادي في سورية، والإمكانات التحويلية التي يحملها مشروع «البوابة الثامنة» للمشهد العمراني في البلاد، مشيرة إلى أنه من خلال المضي قدماً بصورة مستقلة، ستتمكن الشركة من ضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية.

ويحمل مشروع «البوابة الثامنة» دلالات رمزية، حيث استلهم اسمه من أبواب دمشق السبعة التاريخية، التي شكّلت عبر العصور رمزاً لحضارة عريقة انفتحت على العالم.