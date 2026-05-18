"طيران الإمارات" تستثمر 18.7 مليار درهم في منشأة هندسية فائقة الحداثة في دبي الجنوب

وضعت "طيران الإمارات" اليوم حجر الأساس لمجمع مركزها الهندسي الجديد في منطقة دبي الجنوب، باستثمار تبلغ قيمته 5.1 مليار دولار (18.7 مليار درهم)، والذي من المتوقع أن يصبح المنشأة الأكثر تطوراً وحداثة على مستوى العالم في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة.

وستتولى شركة بناء السكك الحديدية الصينية تنفيذ أعمال هذا المشروع الاستراتيجي، حيث تعد إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية، فيما تتولى شركة "آرتيليا" مهام الاستشارات والإشراف على المشروع.

وحضر حفل وضع حجر الأساس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويمتد مجمع المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات في دبي الجنوب على مساحة إجمالية تصل إلى 1.1 مليون متر مربع، ليُعد من أكبر المباني في العالم من حيث الحجم، وأكبر هيكل فولاذي في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما سيضم المجمع أول حظيرة طائرات من نوعها عالمياً قادرة على صيانة 28 طائرة عريضة البدن في الوقت ذاته، إلى جانب حظيرتين مخصصتين لأعمال الطلاء.

وتشمل أبرز مكونات هذا المشروع الضخم: أكبر حظيرة طائرات في العالم دون أعمدة داخلية بعرض يصل إلى 285 متراً، وأكبر ورشة متخصصة في صيانة معدات الهبوط على مستوى العالم، فضلا عن مساحة تبلغ 77 ألف متر مربع مخصصة لأعمال الصيانة والإصلاح.

وتشمل مكونات المشروع أيضا طاقة استيعابية للتخزين والخدمات اللوجستية تصل إلى 380 ألف متر مربع، وحظيرتان متطورتان للطلاء تخدمان أسطول الطائرات عريضة البدن، مع قدرة إضافية للتعامل مع الطائرات ضيقة البدن

وستتكامل هذه المنشآت الفنية مع مبنى إداري حديث مخصص لمركز طيران الإمارات الهندسي، يوفر 50 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، و15 ألف متر مربع لمرافق التدريب، إضافة إلى منشأة متخصصة لتنظيم وإدارة الوصول إلى ساحة المطار.

ومن المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول منتصف عام 2030، على أن يبدأ مجمع الحظائر في مرحلته الأولى تقديم خدمات الصيانة الثقيلة للطائرات، إلى جانب دعم العمليات من خلال استيعاب بعض الأعمال التشغيلية المحوّلة من مركز طيران الإمارات الهندسي في مطار دبي الدولي.

