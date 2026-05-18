296 ألف طن من الشحنات الأساسية عبر مطارات دبي منذ مارس

قالت مطارات دبي إنها أسهمت منذ شهر مارس في تيسير نقل أكثر من 296 ألف طن من الشحنات الأساسية، بما ضمن استمرار تدفق السلع الحيوية إلى دولة الإمارات في وقت واجهت فيه سلاسل الإمداد العالمية تحديات غير مسبوقة.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن ذلك تحقق بفضل التنسيق الوثيق مع الإمارات للشحن الجوي ودناتا، إلى جانب شركائها الحكوميين، ومنهم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، وغرف دبي، ودبي الجنوب، وموانئ دبي العالمية، فضلاً عن مجتمع الشحن الجوي الأوسع.

وأكدت مطارات دبي أن الجهود المشتركة لجميع الشركاء أسهمت في مواصلة تزويد دبي بالاحتياجات اليومية الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الضرورية.

وأضافت أن التعاون القوي بين شركاء القطاع والفرق العاملة في الخطوط الأمامية وحكومة دبي شكل ركيزة أساسية في الحفاظ على استمرار إمداد المدينة، وتعزيز ترابطها ومرونتها.

وأشارت إلى أنه رغم عمله في كثير من الأحيان من وراء المشهد، رسخ قطاع الشحن الجوي مكانته كشريان حيوي للمدينة، وعنصراً أساسياً في إبقاء دبي ماضية قدماً خلال فترات الظروف الاستثنائية والمتغيرات المتسارعة.