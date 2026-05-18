خدمة جديدة تتيح لمُلاك العقارات الاطّلاع على التقييم الائتماني للمستأجرين

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» الجديدة، التي تمكّن مُلّاك العقارات من طلب الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجرين المحتملين، موضحة أنه لا تتم مشاركة هذه البيانات إلا بعد موافقة المستأجر عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».

وذكرت أنها من أولى الجهات التي تستخدم الهوية الرقمية «UAE PASS» كمنصة آمنة للحصول على الموافقات، لافتة إلى أنه جرى الإعلان عن هذه الخدمة من قِبَل «دبي الرقمية»، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، خلال فعاليات «جيتكس 2025»، قبل إطلاقها رسمياً عبر تطبيق «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، في أبريل 2026.

وأكدت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن التعاون المستمر بينها وبين كل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية و«دبي الرقمية»، لتقديم حلول رقمية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتدعم التوجهات الوطنية نحو تصفير البيروقراطية، وتسريع التحول الرقمي.

وأضافت أنها تعزز خدماتها الحالية من خلال طرح خدمة «الاستعلام عن المستأجر» في دولة الإمارات، بما في ذلك خدمة «مؤشر تحصيل الشيك»، التي تم تطويرها أخيراً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لأي مستلم شيك مسحه ضوئياً، وتقييم احتمالية صرفه، استناداً إلى السجل الائتماني الخاص بمُصدر الشيك، مؤكدة أن هذه الحلول مجتمعة تسهم في تعزيز مستويات الثقة والشفافية في المعاملات العقارية.

وقال المدير العام لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مروان أحمد لطفي: «تمثل خدمة (الاستعلام عن المستأجر) الجديدة نموذجاً عملياً لنتائج التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم خدمات رقمية تتسم بالكفاءة وسهولة الاستخدام، وتلبي متطلبات السوق».

وأضاف: «من خلال دمج مشاركة البيانات الائتمانية الموثوقة عبر تطبيق الهوية الرقمية (UAE PASS)، إلى جانب تطوير خدمة (مؤشر تحصيل الشيك) باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإننا نواصل تعزيز مستويات الشفافية والثقة عبر توسيع نطاق الاستخدامات الرقمية في قطاعات حيوية».

من جانبه، قال مدير عام «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري: «لقد كرّس تطبيق الهوية الرقمية موقعه كركيزة أساسية في منظومة الثقة الرقمية بدولة الإمارات، متجاوزاً وظيفته الأساسية كهوية رقمية، ليشمل تمكين إدارة الموافقات بشكل آمن، وتبادل البيانات الموثوقة بين الجهات المختلفة، ويشكل تعاوننا مع (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) خطوة استراتيجية نحو ترسيخ اقتصاد بيانات مسؤول، يضع الإنسان في قلب عملية التحكم ببياناته، مع إتاحة توظيفها بما يعزز تقديم خدمات أكثر شفافية وكفاءة وتركيزاً على احتياجات المتعامل».

وأضاف: «يعكس هذا التكامل ما تتمتع به البنية التحتية الرقمية الموحدة من قدرة على ابتكار نماذج خدمات متقدمة تربط القطاعات الحيوية، وتدعم الثقة في المعاملات الرقمية، وترسخ منظومة حكومية متكاملة وسلسة، ويتجلى أثر هذا التكامل بشكل واضح في قطاعات حيوية، مثل القطاع العقاري، حيث تعد الثقة والسرعة والشفافية عناصر أساسية».

في السياق نفسه، قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار: «تجسد هذه المبادرة أهمية التكامل بين البنية التحتية الرقمية الوطنية والخدمات المالية والائتمانية في تطوير حلول رقمية متقدمة تعزز كفاءة المعاملات، وترسخ الثقة والشفافية في القطاع العقاري».

وأضاف: «يأتي توظيف الهوية الرقمية (UAE PASS) كمنصة آمنة لإدارة الموافقات ضمن توجهات الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة تدعم تبادل البيانات الموثوقة، وتمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى خدمات أكثر سلاسة وكفاءة، كما يعكس هذا التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المالي التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير نماذج عمل رقمية مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي وتواكب مستهدفات التحول الرقمي والحوكمة الرقمية ورؤية الدولة للمستقبل».

تطوير الخدمة

أكدت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أنها ستواصل تطوير خدمة «الاستعلام عن المستأجر»، بالتعاون مع القطاع العقاري، إلى جانب إطلاق حالات استخدام جديدة تستفيد من إمكانات مشاركة البيانات القائمة على الموافقة عبر تطبيق الهوية الرقمية UAE PASS.

وأوضحت أنه يمكن للأفراد الاطلاع على السجل والتقرير الائتماني الخاص بهم، إضافة إلى خدمات «الاستعلام عن المستأجر» و«مؤشر تحصيل الشيك»، من خلال التطبيق الرسمي لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، المتوافر على متجرَي «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، أو عبر الموقع الإلكتروني www.etihadbureau.ae.