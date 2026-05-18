«دانوب»: الطلب العقاري المستقبلي يتجه نحو مشروعات «تجربة الحياة المتكاملة»

أكد المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب العقارية، رضوان ساجان، أن السوق العقارية في إمارة دبي قوية ومرنة، لافتاً إلى أن القطاع العقاري الفاخر سيظل قوياً بدعم من المستثمرين العالميين من ذوي الثروات العالية، الذين يعتبرون دبي وجهةً مفضلة للاستثمار ونمط الحياة.

ورأى ساجان، في حوار مع «الإمارات اليوم»، أن الطلب المستقبلي سيتجه بشكل أكبر نحو المشروعات التي توفر تجربة حياة متكاملة، وليس مجرد وحدات سكنية، مبيناً أنه لا يرى تراجعاً كبيراً في السوق، كما أن أي تصحيح قصير الأجل في الأسعار يسهم في تعزيز استدامة السوق ونموها الصحي على المدى الطويل.

وأكد ساجان أن الشركة لم تتأثر بنقص المواد أو اضطرابات الإمدادات، نظراً لكون «دانوب» مجموعة متكاملة، حيث مكّن هيكلها، الشركة، من الحفاظ على مخزون كافٍ، واستمرار أعمال البناء دون انقطاع، مشيراً إلى أن «دانوب» تركز دائماً على النمو المستدام بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل والسريعة. وقال إن رسالته للمستثمرين داخل الدولة وخارجها تتلخص في أن دبي وجهة استثمارية طويلة الأمد.

سوق قوية ومرنة

وتفصيلاً، أكد المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب العقارية، رضوان ساجان، أن السوق العقارية في إمارة دبي قوية ومرنة رغم التحديات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم من عوامل عدة أبرزها نمو عدد السكان، والبنية التحتية المتطورة، ومبادرات الإقامة طويلة الأمد، والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف ساجان أن دبي لاتزال تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأن أي «تصحيح» قصير الأمد في السوق العقارية، سيسهم في تعزيز استدامة السوق ونموه الصحي على المدى الطويل

وأكد ساجان أن ثقة الشركة الكبيرة بدبي وقيادتها وقطاعها العقاري، كانت وراء إطلاق أول مجتمع فلل متكامل يحمل اسم «غرينز من دانوب» (Greenz by Danube)، لافتاً إلى أن المشروع، باعتباره أول مجتمع فلل متكامل في دبي يُطرح بخطة سداد شهرية بنسبة 1%، حظي باستجابة مشجعة للغاية من المشترين والمستثمرين.

اتجاهات الطلب

ورداً على سؤال يتعلق باتجاهات الطلب في السوق العقارية والطلب على العقارات الفاخرة والمتوسطة، قال ساجان: «سيظل القطاع الفاخر قوياً بدعم من المستثمرين العالميين من ذوي الثروات العالية، الذين يعتبرون دبي وجهةً مفضلة للاستثمار ونمط الحياة، وفي الوقت نفسه يوجد نمو واضح في قطاع الفئة المتوسطة، خصوصاً من المستخدمين النهائيين، والشباب المهنيين، والعائلات الباحثة عن مجتمعات سكنية ذات جودة عالية وقيمة جيدة».

وأضاف ساجان أن الطلب المستقبلي سيتجه بشكل أكبر نحو المشروعات التي توفر تجربة حياة متكاملة، وليس مجرد وحدات سكنية، لافتاً على سبيل المثال، إلى أن الشركة تقدم أكثر من 40 مرفقاً حياتياً في مشروعاتها، بينما رفعت هذا العدد إلى أكثر من 50 مرفقاً في مشروع «Greenz by Danube»، مع واجهات عصرية ومنازل مفروشة بتصاميم إيطالية فاخرة.

ورأى ساجان أن السوق العقارية في دبي قد تشهد بعض التهدئة في بعض شرائح السوق، لكنه لا يرى ذلك تراجعاً كبيراً في السوق، مشدداً على أن «أي تصحيح قصير الأجل في الأسعار يسهم في تعزيز استدامة السوق ونموها الصحي على المدى الطويل».

هيكل الشركة والإمداد

وحول سلاسل الإمداد ومواد البناء، أكد ساجان أن «الشركة لم تتأثر بنقص المواد أو اضطرابات الإمدادات، نظراً إلى أن (مجموعة دانوب) متكاملة، وتبدأ أعمالها من (Danube Building Materials)، إحدى شركات مواد البناء في الخليج»، مشيراً إلى أن هذا التكامل مدعوم أيضاً بـ«Danube Home»، و«Milano»، و«Casa Milano» في مجالات التصميم والتأثيث.

وأوضح ساجان أن هذا الهيكل مكّن الشركة من الحفاظ على مخزون كافٍ، واستمرار أعمال البناء دون انقطاع، لافتاً إلى أن «دانوب العقارية» تمتلك سجلاً قوياً في تسليم المشروعات في الوقت المحدد، وأحياناً قبل الموعد المحدد، مع الالتزام بمواصلة هذا النهج في المستقبل.

وأكد أن المجموعة نجحت في تجاوز أزمات اقتصادية عدة، من بينها الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وجائحة كورونا، مبيناً أن هذه التجارب عززت أهمية الانضباط المالي، والتخطيط الدقيق، والحفاظ على ثقة المتعاملين خلال فترات عدم اليقين.

وأضاف أن «دانوب» ركزت دائماً على النمو المستدام بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل والسريعة، وأن نموذج أعمالها المتنوع، والإدارة القوية للتدفقات النقدية، وعملياتها المتكاملة، ساعدتها على الحفاظ على مرونتها حتى خلال أصعب ظروف السوق، مشدداً على أن كل أزمة تخلق فرصاً جديدة، وأن المجموعة كانت دائماً تخرج أقوى من خلال التكيف السريع مع متغيرات السوق واحتياجات المتعاملين.

ورداً على سؤال يتعلق بالرسالة التي يمكن أن يوجهها للمستثمرين، قال ساجان: «رسالتي إلى المستثمرين داخل الإمارات وخارجها، تتلخص في أن دبي وجهة استثمارية طويلة الأمد»، مؤكداً أن دولة الإمارات تتميز بقيادة قوية، واستقرار اقتصادي، وبنية تحتية عالمية المستوى، وسياسات داعمة للمستثمرين تعزز الثقة العالمية، فيما تظل دبي واحدة من أكثر الأسواق جذباً للمستثمرين الباحثين عن القيمة طويلة الأجل وفرص النمو المستدام.