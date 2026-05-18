غرفة عجمان تحصل على «آيزو إدارة الذكاء الاصطناعي»

أعلنت غرفة عجمان عن تحقيقها إنجازاً جديداً في مسيرتها لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، بحصولها على شهادة المواصفة العالمية «آيزو إدارة الذكاء الاصطناعي ـ ISO/IEC 42001»، في خطوة تعكس استباقيتها لمواكبة توجهات حكومة عجمان ودولة الإمارات نحو ترسيخ الريادة في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة الغرفة في تبنّي أفضل الممارسات العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، المهندس عبدالله بن محمد المويجعي: «تفتخر غرفة عجمان بأن هذا الإنجاز العالمي جاء مواكباً لبرنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، كما يدعم هذا الإنجاز أدوات الغرفة، ومساهمتها المباشرة في تحقيق التوجهات الوطنية لدولة الإمارات ورؤية عجمان 2030 ـ عجمان للناس».

وأشاد المويجعي بهذا الإنجاز المؤسسي النوعي، مؤكداً أن حصول الغرفة على شهادة المواصفة العالمية «أيزو إدارة الذكاء الاصطناعي» يعكس كفاءة بنيتها التقنية، ونجاحها في بناء منظومة مؤسسية متكاملة لإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق أفضل الممارسات الدولية، ما يعزز مكانة عجمان التنافسية ويرتقي بجودة الخدمات ويسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وخدمة المجتمع بشكل عام.

من جانبه، قال مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، فيصل إسماعيل الخوري، إن الحصول على الشهادة الدولية يسهم في تسريع توظيف وتوسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمات الأعضاء والمبادرات التشغيلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة مخرجات إدارات الغرفة، ويرفع نسبة سعادة الموظفين والمتعاملين.