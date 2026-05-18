43.4 مليار درهم إيرادات شركات «أدنوك» المُدرجة

حققت شركات «أدنوك» المُدرجة نتائج مالية وتشغيلية مرنة، خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكِّدةً قوة محفظة الأعمال المتكاملة والمتنوعة للمجموعة.

وبلغ إجمالي إيرادات شركات: «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«بروج»، و«فيرتيغلوب» 43.4 مليار درهم، ووصلت أرباحها، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى 13.6 مليار درهم، كما حققت هذه الشركات الست «صافي ربح» بقيمة 7.9 مليارات درهم.

ويُبرز هذا الأداء دور شركات «أدنوك» المُدرجة في دعم استقرار منظومة الطاقة، وضمان توفير إمدادات موثوقة من مواردها للأسواق المحلية والعالمية، خلال الفترة الحالية التي تشهد تقلبات وتغيرات متزايدة.

وفي ظل الاضطراب الاستثنائي للملاحة في مضيق هرمز، قامت منظومة شركات «أدنوك» المُدرجة بدور حاسم في ضمان استمرارية الإمدادات عبر سلاسل القيمة في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة، حيث نجحت في إدارة التعامل مع هذا الاضطراب بشكل فعال من خلال التخطيط الاستباقي للاستجابة للطوارئ وتعزيز تكامل العمليات التشغيلية.

وحققت «أدنوك للتوزيع» أرباحاً قياسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.1 مليار درهم، في الربع الأول 2026، كما سجلت صافي ربح قدره 771 مليون درهم بزيادة 21% على أساس سنوي، فيما بلغت إيرادات الربع 8.8 مليارات درهم.

بدورها، سجّلت «أدنوك للحفر» إيرادات قياسية في الربع الأول بقيمة 4.5 مليارات درهم، وصافي أرباح قدره 1.3 مليار درهم، وهو أقوى أداء في الربع الأول في تاريخ الشركة، كما اعتمدت توزيعات أرباح بقيمة 262.5 مليون دولار عن الربع الأول 2026.

وحققت «أدنوك للغاز» صافي دخل مرناً بقيمة أربعة مليارات درهم، وسجّلت إيرادات بقيمة 18.4 مليار درهم، وأرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 6.7 مليارات درهم، واعتمد مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح بقيمة 3.5 مليارات درهم للربع الأول من المقرر دفعها في يونيو 2026.

بدورها، حققت «أدنوك للإمداد والخدمات» أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.4 مليار درهم، وارتفع صافي الربح بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 816 مليون درهم، كما بلغت إيرادات الربع أربعة مليارات درهم.

أما «بروج بي إل سي» فسجلت إيرادات بقيمة 4.4 مليارات، درهم خلال الربع الأول 2026، وأرباحاً معدلة بلغت 1.3 مليار درهم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي أرباح بلغ 573 مليون درهم.

من جهتها، حققت «فيرتيغلوب» إيرادات بقيمة 3.4 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 32% على أساس سنوي، ووصل الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.3 مليار درهم، بزيادة 31% على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الربح المعدّل العائد إلى المساهمين بما يقارب الضعف ليصل إلى 532 مليون درهم.

يذكر أن المحللين الذين يُغطون أسهم شركات «أدنوك» المدرجة يستمرون في منحها تقييماً إيجابياً، وهو ما يؤكد الثقة بنموذج قطاع الطاقة في دولة الإمارات وقوة محفظة أعمال هذه الشركات، كما اعتبر المحللون أن قرار دولة الإمارات بالخروج من «أوبك» و«أوبك+» يمثل تحولاً هيكلياً يعزز مرونة الإنتاج بمرور الوقت ويدعم أنشطة «أدنوك» عبر مراحل ومجالات سلسلة القيمة لأعمالها.