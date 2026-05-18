«سياحة عجمان» تُروّج للإمارة في فرانكفورت

أعلنت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية، من خلال مشاركتها في معرض «IMEX فرانكفورت 2026»، المتخصص في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات، الذي يُقام في مدينة فرانكفورت الألمانية، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026.

وقال مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، محمود خليل الهاشمي، إن المعرض منصة مهمة لتعزيز حضور عجمان في قطاع سياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات على المستوى الدولي، وأضاف أن الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها الألمانية، تُعد من الأسواق الواعدة التي تحظى بأهمية متزايدة ضمن الخطط الترويجية للإمارة.