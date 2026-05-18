«ديوا» تدشن 10 محطات نقل رئيسة خلال 2025

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، إنه الهيئة، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل تطوير بنية تحتية مستدامة تواكب متطلبات التنمية الشاملة في دبي، وتعزز جاهزية الشبكة لاستيعاب الطلب المتنامي على الكهرباء وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية.

وأضاف أنه ضمن خططها التطويرية الرامية إلى تعزيز اعتمادية واستدامة شبكة نقل الكهرباء، دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال العام 2025 ثماني محطات نقل رئيسة «جهد 132 كيلوفولت»، ومحطتي نقل رئيستين «جهد 400 كيلوفولت».

وتابع الطاير: «تتجاوز الكلفة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء 8.5 مليارات درهم، وتشمل تنفيذ 52 محطة (جهد 132 كيلوفولت)، وكابلات نقل أرضية (جهد 132 كيلوفولت) بطول 223 كيلومتراً، ومحطتي نقل (جهد 400 كيلوفولت)، إلى جانب 130 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية (جهد 400 كيلوفولت)»، متوقعاً الانتهاء منها بحلول عام 2028.

وأضاف: «بلغ إجمالي عدد محطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة حتى نهاية العام الماضي 394 محطة نقل رئيسة، منها 27 محطة (جهد 400 كيلوفولت)، و367 محطة (جهد 132 كيلوفولت)».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس حسين لوتاه: «إن مشروعات نقل الكهرباء خلال 2025 تضمنت تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلومتراً، بكلفة إجمالية جاوزت 1.35 مليار درهم، في مناطق (ورسان 4)، و(اليلايس 5)، و(حتا)، و(سيح شعيب 3)، و(الحبية 5)، و(جبل علي الأولى)»، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت تنفيذ خمسة مشروعات لإنشاء محطات نقل رئيسة «جهد 132 كيلوفولت» لتزويد مناطق إسكان المواطنين الجديدة، مثل «مدينة لطيفة»، و«العوير الأولى»، و«الخوانيج الثانية»، وغيرها، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 560 مليون درهم.