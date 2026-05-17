بسعر يبدأ من 367 درهماً.. «غوغل» تضغط على «Whoop» بسوار صحي منخفض التكلفة

أعلنت «غوغل» عن سوارها الصحي الجديد «Fitbit Air»، في خطوة تعيد بها علامة «Fitbit» إلى واجهة المنافسة في سوق أجهزة تتبع الصحة اليومية، وتضعها في مواجهة مباشرة مع نموذج «Whoop» القائم على العضوية والتحليلات الرياضية المتقدمة.

ويبدأ سعر السوار الجديد من 99.99 دولاراً، أي نحو 367 درهماً إماراتياً، فيما تقول «غوغل» إن الجهاز هو أصغر أساورها وأكثرها انخفاضاً في السعر، وإنه مصمم للارتداء طوال اليوم، مع بطارية تصل إلى أسبوع، وتجربة مجانية لمدة ثلاثة أشهر من خدمة «Google Health Premium».

ووفق«غوغل»، لا يحاول «Fitbit Air» أن يكون ساعة ذكية تقليدية، فهو لا يركز على التطبيقات أو الإشعارات أو التفاعل المستمر مع الشاشة، بل يعمل كجهاز صغير يراقب الجسم بهدوء، ثم ينقل البيانات إلى تطبيق «Google Health»، ليمكن المستخدم من الحصول على صورة أوضح عن نومه ونشاطه ومؤشرات جسمه.

منافسة تبدأ من نموذج الدفع الفارق الأبرز بين «Fitbit Air» و«Whoop» لا يكمن في الشكل وحده، بل في طريقة الاستخدام والدفع، فـ«Whoop» بنى شهرته على نموذج العضوية، حيث يحصل المستخدم على الجهاز ضمن خطة اشتراك تتيح الوصول إلى التطبيق والتحليلات الصحية والرياضية. وتطرح «Whoop» في الإمارات ثلاث باقات، إذ تبدأ نسخة WHOOP One من 569 درهماً، فيما تبدأ نسخة WHOOP Peak من 919 درهماً سنوياً، وتصل نسخة WHOOP Life إلى 1379 درهماً سنوياً.

في المقابل، يدخل «Fitbit Air» بسعر شراء مباشر يبدأ من نحو 367 درهماً، من دون أن يكون الاشتراك شرطاً للقياسات الأساسية، وهذه النقطة تمنح «غوغل» زاوية واضحة في المنافسة تتمثل بتقديم سوار صحي منخفض التكلفة لمستخدم يريد مراقبة النوم والنشاط ومعدل ضربات القلب من دون الالتزام بعضوية سنوية منذ البداية.

لكن «غوغل» لا تلغي فكرة الاشتراك بالكامل، فالميزات المتقدمة تأتي عبر خدمة Google Health Premium، التي تمنح المستخدم وصولاً إلى مدرب صحي مدعوم بنموذج «Gemini»، وتوفر توصيات أكثر تخصيصاً حول اللياقة والنوم والصحة العامة. وتشير تقارير تقنية متخصصة إلى أن الاشتراك المنفصل في الخدمة يبلغ 9.99 دولاراً شهرياً أو 99.99 دولاراً سنوياً، أي نحو 37 درهماً شهرياً أو 367 درهماً سنوياً.

وبذلك، تصبح المعادلة أكثر وضوحاً، القياسات الأساسية في «Fitbit Air» لا تحتاج اشتراكاً إلزامياً، بينما تذهب الميزات الأعمق إلى الاشتراك الاختياري، أما «Whoop»، فيبقى أقرب إلى منصة صحية رياضية تقوم تجربتها الأساسية على العضوية والتحليلات المستمرة.

ماذا يقيس السوار؟

بحسب صفحة المنتج الرسمية، يتتبع «Fitbit Air» معدل ضربات القلب على مدار الساعة، والخطوات، ودقائق النشاط، والمسافة، والسعرات الحرارية، كما يعرض مؤشرات تشمل مستوى الأكسجين في الدم «SpO2»، وتباين معدل ضربات القلب، ومعدل التنفس، وتغيرات درجة حرارة الجلد، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة.

وتشير «غوغل» أيضاً إلى أن السوار يراقب إيقاع القلب أثناء الراحة أو النوم، بحثاً عن مؤشرات قد ترتبط بالرجفان الأذيني. كما يقدم بيانات عن مراحل النوم ودرجة النوم، إضافة إلى مؤشرات الجاهزية والحمل القلبي التي تساعد المستخدم على فهم قدرة جسمه على النشاط أو الحاجة إلى الراحة.

وهذا التوجه يجعل الجهاز أقرب إلى مراقب صحي يومي، لا إلى ساعة ذكية، فهو يركز على جمع البيانات في الخلفية، ثم تحويلها إلى مؤشرات يمكن قراءتها داخل التطبيق، ولذلك، قد يكون مناسباً للمستخدم الذي لا يريد جهازاً آخر يطلب انتباهه، بل أداة خفيفة تجمع بيانات الجسم باستمرار.



الطرح الرسمي في الإمارات

بالنسبة إلى سوق الإمارات، لا يوجد حتى الآن موعد رسمي معلن لطرح «Fitbit Air»، فيما تؤكد «غوغل» أن السوار متاح للطلب المسبق بسعر يبدأ من 99.99 دولاراً (367 درهماً تقريباً)، وأن النسخة الخاصة من الجهاز ستكون على الرفوف في الولايات المتحدة يوم 26 مايو.



مقارنة مع «Whoop»

ومن حيث الاستخدام، يركز «Fitbit Air» على المستخدم الذي يريد تتبعاً صحياً يومياً بسعر أقل، يشمل النوم والنشاط ومؤشرات الجسم الأساسية، في المقابل، يوجه «Whoop» أكثر إلى الرياضيين والمستخدمين الذين يريدون تحليلات أعمق حول التعافي، الإجهاد، النوم، والأداء البدني، وبذلك، لا تتنافس الشركتان على شكل السوار فقط، بل على طريقة دفع المستخدم مقابل بياناته الصحية وتحليلها.

وبذلك، لا يبدو «Fitbit Air» مجرد سوار جديد داخل عائلة «Fitbit»، بل محاولة من «غوغل» لإعادة تعريف المنافسة في أجهزة الصحة اليومية، فالشركة تراهن على سعر منخفض، وتجربة خفيفة، وقياسات أساسية من دون اشتراك إلزامي، مع ترك الميزات الأعمق لمن يريد الاشتراك في «Google Health Premium».