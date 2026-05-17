خدمة جديدة تتيح لمُلاك العقارات الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجرين

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» الجديدة، والتي تمكّن مُلّاك العقارات من طلب الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجرين المحتملين، موضحة أنه لا يتم مشاركة هذه البيانات إلا بعد موافقة المستأجر عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».

وأكدت «الاتحاد للمعلومات الإئتمانية» أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن التعاون المستمر بينها وكل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية و«دبي الرقمية»، لتقديم حلول رقمية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتدعم التوجهات الوطنية نحو تصفير البيروقراطية وتسريع التحول الرقمي.

وأضافت أنها تعزز خدماتها الحالية من خلال طرح خدمة «الاستعلام عن المستأجر» في دولة الإمارات، بما في ذلك خدمة «مؤشر تحصيل الشيك»، التي تم تطويرها أخيراً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لأي مستلم شيك مسحه ضوئياً، وتقييم احتمالية صرفه استناداً إلى السجل الائتماني الخاص بمُصدر الشيك، مؤكدة أن هذه الحلول مجتمعة تسهم في تعزيز مستويات الثقة والشفافية في المعاملات العقارية.