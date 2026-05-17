تزاحُم وطوابير طويلة تلغي إطلاق مجموعة «سواتش» الجديدة

تسبب إقبال كبير وتزاحُم على متجرَي «سواتش» للساعات في مركزَي تسوق «دبي مول» و«مول الإمارات»، صباح أمس، في تأجيل فعالية إطلاق الإصدارات الجديدة من ساعات «سواتش» التي تطرحها بالتعاون مع علامة «أوديمار بيغيه» الفاخرة. وشهد متجرا «سواتش» في مركزَي التسوق إقبالاً فائقاً من المستهلكين الذين اصطفوا في طوابير طويلة منذ ساعات الفجر الأولى، أملاً في الحصول على الإصدارات المحدودة من الساعات الجديدة، حيث بدأ المهتمون ومحبو علامة «سواتش» التوافد منذ ليلة الجمعة (منتصف الليل).

ورصدت «الإمارات اليوم» إقبالاً كبيراً، وتزاحماً، ما تسبب في إغلاق المتجرين، وإلغاء الفعالية، حتى يتم تحديد موعد جديد عبر حساب «سواتش» على منصة «إنستغرام»، وحسابات التواصل الاجتماعي، فيما استمرت استفسارات المتسوقين عن مواعيد فتح المتجر، رغم إعلان وقف عمليات البيع، حفاظاً على سلامة المستهلكين.

بدورهم، قال متسوقون التقتهم «الإمارات اليوم»، إنهم كانوا يخططون منذ فترة لشراء الإصدارات الجديدة، خصوصاً ذات الأشكال المبتكرة منها والتي تعلق على الرقبة أو على الحقائب، معربين عن شعورهم بخيبة أمل، بعد قرار تأجيل البيع. وأرجعوا الإقبال الكبير من قبل الجمهور إلى ندرة الإصدارات المحدودة، فيما أرجع بعضهم الازدحام إلى تجارة البعض بهذه الإصدارات، عبر عمليات إعادة البيع لتحقيق مكاسب إضافية. واقترحوا تطبيق سياسة الحجز المسبق، وإتاحة الشراء من منافذ بيع متعددة، لتفادي الطوابير الطويلة للشراء.

من جانبهم، كشف موظفو أمن في مركزَي التسوق أن متجري «سواتش» سيستأنفان العمل يوم غد الإثنين، لكن من دون بيع الإصدارات الجديدة.

وتفصيلاً، قال المستهلك دومنيك جاكو، لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أنتظر منذ فترة طويلة لشراء الساعات الجديدة التي لاقت ترحيباً من المستهلكين فور الإعلان عنها، لكنني فوجئت وبعد ساعات طويلة من الانتظار حتى موعد بدء عمل المتجر صباح السبت، بتزايد الطوابير، ما تسبب في تأجيل فعالية الإطلاق ووقف عملية البيع وإغلاق المتجر».

من جانبه، قال المستهلك جليبرت بايجو: «شعرت بحزن وخيبة أمل، نظراً لتأجيل الفعالية، وقد رغبت أسرتي شراء بعض تلك المنتجات، خصوصاً ذات الأشكال الجديدة للساعات التي تعلق على الرقبة أو يمكن وضعها على الحقائب والجيوب».

وأرجع ارتفاع الإقبال والطوابير إلى وجود متعاملين يشترون بهدف الاتجار، وإعادة البيع لتحقيق مكاسب إضافية، لاسيما مع كون تلك الإصدارات محدودة، وتلقى شعبية كبيرة منذ الإعلان عن إطلاقها.

في السياق نفسه، انتقد المستهلك محمد كريم، عملية التنظيم، وقال: «كان من الأفضل تطبيق سياسة الحجز المسبق قبل التوجه إلى المتجر للشراء، لتفادي الطوابير الطويلة والتدافع»، لافتاً إلى ذلك تسبب في إلغاء الفعالية في إطار المحافظة على سلامة المتسوقين.

واتفق مع نظرائه على أن العديد من المتعاملين يفضلون شراء تلك المنتجات لإعادة بيعها لاحقاً وتحقيق مكاسب إضافية، معتبراً ذلك السبب الرئيس في زيادة الطوابير على المتاجر.

أما المستهلك ميشيل شارل، فلفت إلى أنه جاء بوقت مبكر منتظراً، حتى يتمكن من الحصول على «دور»، والشراء، لكنه فوجئ بزيادة كبيرة في الجمهور والطوابير بشكل مبالغ فيه. وقال إنه يترقب عودة «سواتش» في إطلاق المبيعات في دبي، مؤيداً فكرة الحجز المسبق، أو إتاحة الشراء من منافذ بيع متعددة، ليسهم في تخفيف الزحام والطوابير.

إصدار جديد

كشفت شركتا «أوديمار بيغيه» و«سواتش» خلال الفترة الماضية عن تعاونهما الجديد بإطلاق ساعة جيب مبتكرة تحمل اسم «رويال بوب» كساعة جيب قابلة للتحول، مستوحاة من سلسلة «بوب» الشهيرة التي أطلقتها علامة «سواتش» في فترة التسعينات.