الإمارات أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في «منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026»، المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، على رأس وفد إماراتي.

وجاوزت قيمة التجارة البينية غير النفطية لدولة الإمارات مع القارة الإفريقية 160.4 مليار دولار في العام 2025 محققة نمواً بنسبة 43.6% مقارنة بالعام 2024، ونحو ضعف قيمتها المسجلة في العام 2023، كما أصبحت دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في القارة، باستثمارات جاوزت قيمتها 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة منذ عام 2019.

وأكد الزيودي في كلمته أمام المنتدى، التزام دولة الإمارات الثابت بتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في إفريقيا. وقال: «تمتلك إفريقيا مقوّمات وإمكانات واعدة، وتمثّل دول القارة محوراً رئيساً ضمن خطط توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات ضمن استراتيجيتها بالمزيد من الانفتاح على العالم لتحفيز النمو العالمي».

وأضاف: «من خلال مساهمة دولة الإمارات، عبر العديد من المشاريع القائمة في الدول الإفريقية، في دعم تطوير القدرات اللوجستية للقارة والبنية التحتية والرقمية وقطاع التصنيع، فإنه يمكن تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام يعود بالمنفعة على الطرفين، مع ضمان قدرة الشركات والمصدرين الأفارقة على الوصول إلى الأسواق العالمية».

وعقد الزيودي سلسلة لقاءات ثنائية مع وزراء ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات ومنظمات عالمية وقادة أعمال ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات، كما شارك في جلسة حوارية استراتيجية مع أبرز قادة قطاع الأعمال في إفريقيا، حول آليات تحديد الأهداف التنموية للقارة.

وعلى هامش المنتدى نظمت «موانئ دبي العالمية» فعالية حول دور إفريقيا في سلاسل الإمداد العالمية، عرض خلالها الزيودي جهود دولة الإمارات المتواصلة للمشاركة في توسيع الموانئ وإنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير المناطق الحرة في عدد من الدول الإفريقية.