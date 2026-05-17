«إنفستوبيا أوروبا - ميلانو» تبحث الشراكات بين مجتمعَي الأعمال الإماراتي والأوروبي

شهدت النسخة الرابعة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا - ميلانو» عقد 11 جلسة حوارية وثلاثة اجتماعات طاولة مستديرة، بهدف استشراف التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار، وتعزيز فرص الشراكات بين مجتمعَي الأعمال الإماراتي والأوروبي في القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والمالية، وتعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا، وحركة رؤوس الأموال في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وشارك وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، في اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى، بمشاركة 23 شخصية من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين من الإمارات وإيطاليا، ناقشت آليات توسيع الشراكات الإماراتية الإيطالية في الأسواق الإفريقية.

وناقشت الجلسات موضوعات متعددة تناولت إعادة توجيه رؤوس الأموال في ضوء التحولات في سلاسل الإمداد العالمية، وآفاق الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وإيطاليا، فضلاً عن سبل تطوير العلاقات الاستثمارية الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً، وأهمية تطوير القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية للدول.

كما تناولت الجلسات التحولات التي يشهدها قطاع السياحة العالمي في ظل تغير توقعات المسافرين، وفرص التعاون السياحي بين الإمارات وإيطاليا في مجالات الضيافة والسياحة الثقافية والسياحة الفاخرة، والمشهد الجديد لتدفقات الاستثمار العالمية.

وناقشت الجلسات كذلك الدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، والتطور المتسارع في مزيج الطاقة العالمي، وفرص توظيف رؤوس الأموال في القطاع العقاري.