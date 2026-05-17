غرف دبي تبحث تعزيز حركة الاستثمار المتبادلة مع مونتينيغرو

بحثت غرف دبي خلال اجتماع عقدته في مقرها الرئيس، سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية المشتركة مع جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، وذلك خلال استقبال وفد برئاسة وزيرة الأشغال العامة في مونتينيغرو، مايدا أدجوفيتش، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع آفاق الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة لمجتمعَي الأعمال في دبي ومونتينيغرو. وتناولت المناقشات سبل تعزيز حركة الاستثمار المتبادلة، إلى جانب بحث فرص تطوير الشراكات بين الشركات من الجانبين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

حضر الاجتماع مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، الذي أشار إلى أن اللقاء يعكس الحرص المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال الاستثمار بالبنية التحتية في مونتينيغرو، ومساعدة شركات دبي على التوسع بسوق مونتينيغرو. وأكد لوتاه التزام غرف دبي بدعم شركات مونتينيغرو، وتمكينها من الاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها دبي، بما في ذلك بنيتها التحتية المتقدمة، وبيئتها الاستثمارية المحفزة، بما يسهم في تعزيز توسعها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف: «نواصل العمل على تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعَي الأعمال في دبي ومونتينيغرو، وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة تسهم في الاستثمار في قطاع البنية التحتية الذي تمتلك فيه دبي خبرات واسعة».

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية البناء على الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين دبي ومونتينيغرو، بما يدعم تحقيق مزيد من النمو في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، حيث شدد الطرفان على أهمية تعزيز التواصل المستمر بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص التعاون التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الابتكار والاستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود غرف دبي الرامية إلى ترسيخ الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية الواعدة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.