النفط يقفز 3.35% ويسجل مكاسب أسبوعية قوية

ارتفعت أسعار النفط، أخيراً، بأكثر من 3% وسط مكاسب أسبوعية قوية لكلا الخامين القياسيين «برنت» و«غرب تكساس». وصعدت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بمقدار 3.54 دولارات، أو ما يعادل 3.35%، لتسجل عند التسوية 109.26 دولارات للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط الأميركي» بمقدار 4.25 دولارات، أو 4.2%، لتغلق عند 105.42 دولارات للبرميل. وعلى مدار الأسبوع الماضي، ارتفع «خام برنت» بنسبة 7.84%، فيما قفز «خام غرب تكساس الوسيط» بنسبة 10.48%.

بدوره، انخفض الذهب 2.3% إلى 4541.91 دولاراً للأوقية، كما تراجعت الأسعار بنحو 3.7% منذ بداية الأسبوع الماضي.