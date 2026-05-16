"غرف دبي" تؤكد التزامها بدعم شركات مونتينيغرو للاستفادة من مقومات دبي التنافسية

بحثت غرف دبي، مع وفد من جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، برئاسة مايدا أدجوفيتش، وزيرة الأشغال العامة، سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية المشتركة، وتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في دبي ومونتينيغرو.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن اللقاء يعكس الحرص المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال الاستثمار بالبنية التحتية في مونتينيغرو، ومساعدة شركات دبي على التوسع في السوق هناك.

وأكد التزام غرف دبي بدعم شركات جمهورية مونتينيغرو وتمكينها من الاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها دبي، بما في ذلك بنيتها التحتية المتقدمة، وبيئتها الاستثمارية المحفزة، بما يسهم في تعزيز توسعها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن غرف دبي تواصل العمل على تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وجمهورية مونتينيغرو، وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة تسهم في الاستثمار في قطاع البنية التحتية الذي تمتلك فيه دبي خبرات واسعة.

وتناولت مباحثات الجانبين، سبل تعزيز حركة الاستثمار المتبادلة، وفرص تطوير الشراكات بين الشركات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية البناء على الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين دبي وجمهورية مونتينيغرو، بما يدعم تحقيق المزيد من النمو في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وشددا على أهمية تعزيز التواصل المستمر بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص التعاون التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الابتكار والاستدامة.