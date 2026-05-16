تزاحم شديد يدفع «سواتش» إلى إلغاء فعالية إطلاق ساعات «أوديمار بيغيه»

تسبب التزاحم الشديد على محلي ساعات «سواتش» العالمية في كل من «دبي مول»، و«مول الإمارات» إلى إلغاء فعالية كانت مخصصة لإطلاق مجموعة ساعات «أوديمار بيغيه» Audemars Piguet الفاخرة.



وقد بدأ توافد الجمهور ومحبي ساعات «سواتش» إلى كل من «دبي مول» و«مول الإمارات» منذ منتصف الليل، في وقت أكد فيه مسؤولو مبيعات في «سواتش» في وقت سابق أن عمليات البيع ستبدأ بين الساعة الـ 7 و8 من صباح اليوم السبت 16 مايو.



التزاحم الشديد حال دون الافتتاح، واضطر أجهزة الأمن إلى التدخل، حفاظاً على سلامة الجمهور.