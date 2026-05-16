عقارات دبي تُواصل زخمها.. وتسجل 14.73 مليار درهم تصرفات أسبوعية

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي أكثر من 14.73 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ 4084 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 8.18 مليارات درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 2787 مبايعة لوحدات سكنية، و194 مبايعة لمبانٍ، و179 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 3160 صفقة.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 3.63 مليارات درهم عبر تنفيذ 837 صفقة، موزعة بواقع 606 مبايعات لوحدات سكنية، و52 مبايعة لمبانٍ، و179 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 4.55 مليارات درهم، من خلال 2323 صفقة، مقسمة على 2181 مبايعة لوحدات سكنية، و142 مبايعة لمبانٍ.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الأداء القوي للقطاع العقاري في دبي، واستمرار زخم المبيعات، في تأكيد على استمرار تنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مدعومة بتنوع الفرص الاستثمارية والمشروعات العقارية المطروحة في الإمارة.

وسجلت الرهون العقارية خلال الأسبوع الماضي، 730 معاملة بقيمة 5.39 مليارات درهم، موزعة بواقع 402 معاملة لوحدات سكنية، و96 معاملة لمبانٍ، و232 معاملة لأراضٍ، وشهدت السوق العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ صفقات رهن عقاري لأراضٍ، تمثل أبرزها في رهن قطعتي أرض بمنطقة «اليفرة 1» لغرض الاستخدام التجاري على مساحة 24.4 مليون قدم مربعة، وبقيمة جاوزت 3.03 مليارات درهم.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 1.16 مليار درهم، بواقع 194 معاملة، موزعة على 146 معاملة لوحدات سكنية، و14 معاملة لمبانٍ، و34 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت «نخلة جبل علي» قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، من حيث قيمة المبايعات بـ582 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بـ464 مليون درهم، وحلت منطقة «وادي الصفا 3» ثالثاً بمبيعات جاوزت 453 مليون درهم، ثم منطقة «نخلة ديرة» بنحو 432 مليون درهم، وأخيراً منطقة «مجمع دبي للاستثمار 1» بمبيعات بلغت قيمتها 359 مليون درهم.