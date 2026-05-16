دبي تستضيف «أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط» بحضور 5000 مشارك

تستضيف دبي فعاليات «أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026» خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري، في مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن فعاليات الأسبوع تمتد عبر مواقع متعددة في المدينة بمشاركة أكثر من 5000 شخص، ونحو 100 متحدث من الخبراء ورواد القطاع العالميين. وينظم الحدث شركة «سكاي نت إكس سوليوشنز»، بدعم من مكتب فعاليات دبي للأعمال التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شريكاً رسمياً.

ويتضمن البرنامج أكثر من 40 فعالية تغطي محاور الذكاء الاصطناعي في «البلوك تشين»، والتنظيمات والتشريعات، والأصول الرقمية، وصناعة المحتوى، ومنصات التداول.

ويعكس الحدث توجه دبي نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، من خلال نموذج جديد لفعاليات الأعمال يتيح للمنظمين المستقلين ومشروعات «البلوك تشين» وقادة المجتمعات تنظيم فعالياتهم الخاصة تحت مظلة موحدة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن الحدث يجسد النمو المتسارع الذي يشهده قطاع «البلوك تشين» والأصول الرقمية في دبي، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال والقطاعات المستقبلية.

وأضاف أن دبي تواصل تطوير منظومات أعمال متكاملة تستقطب الشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن استضافة مثل هذه المبادرات النوعية تسهم في دعم مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«مركز دبي للبلوك تشين»، الدكتور مروان الزرعوني، أن الحدث امتداد طبيعي لريادة دبي في تقنيات «البلوك تشين»، ويعكس نموذجها القائم على الانفتاح والتعاون والقدرة على التوسع.

بدوره، وصف رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للبلوك تشين والذكاء الاصطناعي»، الدكتور محمد الحميري، المبادرة بأنها محطة بارزة في منظومة «البلوك تشين» الإقليمية، فيما أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سكاي نت إكس سوليوشنز»، محمد الحسيني، أن الحدث يؤكد قوة مجتمع الابتكار وقدرته على دعم نمو القطاعات المستقبلية.