«موانئ أبوظبي» تؤسس «ائتلاف بناة السفن في الإمارات»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، تأسيس «ائتلاف بناة السفن في الإمارات» في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تكامل القدرات الوطنية في قطاعات بناء وإصلاح السفن وأعمال التصنيع والهندسة البحرية.

وسيضم الائتلاف مجموعة أولية من الشركات الوطنية العاملة في قطاعات بناء السفن، وإنتاج الصلب، والهندسة البحرية، وأعمال التصنيع، بما في ذلك مجموعة موانئ أبوظبي، و«سفين للأحواض الجافة»، و«بريمير للخدمات الهندسية البحرية»، و«دبي لبناء وهندسة السفن»، و«الصير مارين»، و«داتش أورينتال»، و«جوم للهندسة»، و«سيفي»، و«بلو جولف لبناء السفن»، و«إم بي كي للصناعات البحرية»، وغيرها من الشركات الرائدة.

وسيسهم الائتلاف في تعزيز التعاون، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في القطاع الصناعي البحري، وسيعمل على تحسين مستويات الاطلاع على تطورات المشروعات عبر مختلف مراحلها، ورفع كفاءة عمليات المشتريات، ودعم التنفيذ المُنسّق، بما يعزز القدرة على الإنجاز ويرتقي بتنافسية القطاع البحري بشكل عام على امتداد سلسلة قيمة القطاع البحري، بما يشمل تعزيز مشاركة أحواض بناء السفن المحلية الصغيرة والمتوسطة.

وتقود «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التنسيق على مستوى القطاع البحري المحلي، وتوفير فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مشاريع أكبر حجماً وأكثر تطوراً من حيث متطلبات التنفيذ في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي: «يعكس تأسيس أول ائتلاف لبناء السفن في دولة الإمارات، التزامنا الراسخ بتطوير القدرات الصناعية الوطنية بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات التنويع الاقتصادي».

وأضاف: «سنعمل من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف في القطاع، على توسيع نطاق عملياتنا والارتقاء بقدراتنا التنافسية وتمكين الدولة من تأدية دور أكبر في مجالات التصنيع والتجارة البحريين على مستوى العالم.. وسنسهم عبر ذراعنا البحرية في إنشاء منظومة وطنية أكثر ترابطاً وكفاءة في مجال بناء السفن».