حملة استدعاء لـ 1488 سيارة «إنفينتي»

ينفذ وكلاء سيارات «إنفينتي» على مستوى الدولة بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة استدعاء لـ1488 سيارة «إنفينتي» من طرازي «كيو إكس 55» من موديلات عام 2022، و«كيو إكس 50» المصنعة بين عامي 2018 و2020.

وتتضمن الحملة التي تشمل المركبات المصنعة في بلد المنشأ بأميركا الشمالية، إجراء فحص مجاني للمحرك كجزء من حملة استدعاء رسمية من الشركة المصنعة، لدواعي السلامة. وتشمل الحملة التي تنفذها في الأسواق المحلية شركتي «عبدالواحد الرستماني للسيارات»، وكيل سيارات «إنفينتي» في دبي والإمارات الشمالية، و«المسعود للسيارات»، وكيل سيارات «إنفينتي» في أبوظبي، إجراء فحص استباقي لجميع المركبات المشمولة بالحملة.

وبحسب بيانات حملة الاستدعاء، فإنه قد تظهر على المحمل الرئيس لعمود المرفق علامات مبكرة للتلف في عدد محدود من محركات «في سي توربو» سعة (2.0 لتر).

وعلى الرغم من عدم وجود أعراض في معظم الحالات، وفقاً للبيانات، فإنه تتم عمليات الفحص الاستباقي للمركبات. وفي حال اكتشاف أي تآكل سيتم استبدال المحرك بالكامل دون أي كلفة.