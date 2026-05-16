تداولات الأسهم المحلية تتجاوز 8.5 مليارات درهم في أسبوع

تجاوزت تداولات أسهم أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي (5 جلسات)، 8.58 مليارات درهم، موزعة بواقع 3.54 مليارات درهم في سوق دبي المالي، و5.04 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد التداول على 2.79 مليار سهم عبر تنفيذ 205 آلاف و854 صفقة. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.745 تريليونات درهم، موزعة بواقع 939.79 مليارات درهم لأسهم سوق دبي، و2.806 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5708.78 نقاط، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 9677.72 نقطة. واستحوذت أسهم القطاع العقاري في «دبي المالي» على ما نسبته 44.6% من إجمالي قيمة التداولات في السوق بما يعادل 1.58 مليار درهم، وذلك بقيادة سهم «إعمار العقارية» الذي استأثر بتداولات تقدر بـ1.24 مليار درهم، فيما بلغت التداولات على أسهم قطاع البنوك 731.18 مليون درهم، تلاه أسهم قطاع الصناعة، حيث بلغت التداولات على أسهم الشركات المدرجة نحو 526.76 مليون درهم. وخلال تعاملات الأسبوع اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 381 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 1.856 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.475 مليار درهم.

كما اتجه المستثمرون المواطنون في سوق أبوظبي أيضاً إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 410 ملايين درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 2.78 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2.37 مليار درهم.