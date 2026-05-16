خالد بن محمد: «أدنوك» ترسخ مكانتها منتجاً عالمياً موثوقاً للطاقة

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، الذي عُقد في المقر الرئيس للشركة.

وأشاد سموه، خلال الاجتماع، بالمرونة التي تميزت بها «أدنوك» في الحفاظ على أمن وسلامة عملياتها، واستمرارها في توفير إمدادات الطاقة بشكل موثوق للعملاء محلياً وعالمياً.

واطلع سموه على مستجدات مشروع خط أنابيب «غرب - شرق 1» الجديد، الذي من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لـ«أدنوك» عبر إمارة الفجيرة، حيث يجري حالياً تنفيذ المشروع المُتوقع تشغيله في عام 2027.

ووجه سموه بتسريع إنجاز هذا المشروع العالمي المستوى مع تقدم الشركة في تنفيذ مرحلة جديدة منه للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.

واستعرض سموه أداء «أدنوك»، مشيداً بالتقدم الملموس الذي تحرزه في تنفيذ مشروعات النمو الرئيسة.

وأكد سموه أن «أدنوك» تتمتع بمكانة راسخة بصفتها منتجاً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة، وبالمرونة التي تتيح لها زيادة الإنتاج بشكل مسؤول لتلبية احتياجات السوق عند توافر قدرات التصدير اللازمة.

وأشادت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، بالتقدم المحرَز في تطوير المرحلة الأولى من منظومة «تعزيز» للكيماويات في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة، مؤكدة دورها المحوري في إنشاء سلاسل قيمة محلية جديدة.

ورحب سموه باتفاقيات التوريد طويلة الأمد، وتوفير المواد الأولية التي أعلنتها «تعزيز» خلال منصة «اصنع في الإمارات 2026»، وشراكتها مع «ألفا ظبي القابضة» لإجراء دراسة جدوى لإنتاج ما يصل إلى 14 مادة كيماوية صناعية في دولة الإمارات، تستخدم على نطاق واسع في قطاعات البناء، والسيارات، والتعبئة والتغليف، والسلع الاستهلاكية، إلى جانب عدد من القطاعات الرئيسة الأخرى.

ومن المخطط أن يصل إنتاج منظومة «تعزيز» للكيماويات إلى 4.7 ملايين طن سنوياً من الكيماويات الصناعية بنهاية عام 2028، لتصبح واحدة من أكبر منظومات الصناعات الكيماوية المتكاملة في منطقة الخليج.

وجدد سموه التأكيد على أهمية «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني» في دعم جهود النمو، وتوفير فرص لخلق وتعزيز القيمة للشركات والمصنّعين المحليين، ووجه الشركة بإعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات عبر مختلف مشروعاتها وعملياتها.

حضر الاجتماع كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد علي الصايغ، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة المالية - أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي.

