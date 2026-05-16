غرف دبي تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع «جيانغسو» الصينية

عقدت غرف دبي اجتماعاً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - جيانغسو، وذلك بهدف مناقشة سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والصين، بحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ورئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - جيانغسو رئيس غرفة التجارة الدولية الصينية - جيانغسو، وانغ شانهوا.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن الجانبين بحثا آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية لدفع الشراكات التجارية والاستثمارية.

وقال لوتاه، إن الغرف تحرص على ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي مع المدن والمقاطعات الصينية، لاسيما جيانغسو، بما يخدم المصالح المشتركة لمجتمعات الأعمال، من خلال تعزيز التواصل بين الشركات، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق أوسع أمام الشراكات النوعية التي تدعم نمو التبادل التجاري، وترفع تنافسية القطاع الخاص في دبي والصين.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها غرف دبي مع مختلف الجهات الصينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي بين الجانبين. وتعد مقاطعة جيانغسو ثاني أكبر مقاطعة في الصين، من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.