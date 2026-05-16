«غاز الإمارات» تحدّث ختم أمان الأسطوانات في دبي

أعلنت شركة «غاز الإمارات»، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة «إينوك»، تحديث ختم الأمان لأسطوانات غاز البترول المسال في سوق دبي.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، أنه اعتباراً من اليوم، سيتم تزويد أسطوانات غاز البترول المسال الموزعة في دبي بختم رمادي جديد، ليحل محل الختم الأصفر الحالي.

يأتي هذا التحديث في إطار جهود «غاز الإمارات» المستمرة لتحسين خصائص الأمان في أسطوانات غاز البترول المسال، بهدف حماية المستهلكين. كما يعد تغيير لون ختم الأسطوانة، أمراً ضرورياً للحفاظ على سلامة الأسطوانات المتداولة، ومنع تزوير الأختام الأصلية من قبل تجار الأسطوانات غير المرخصين.