حكومة الهند توافق على صفقة استحواذ "الإمارات دبي الوطني" على حصة أغلبية في بنك "آر بي إل"

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تلقيه موافقة حكومة الهند على صفقة بنك "آر بي إل" الاستراتيجية.

وبذلك يكون قد حصل على جميع الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة لإتمام صفقة استحواذه الاستراتيجية على حصة أغلبية مسيطرة في بنك "آر بي إل" ليمتد.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة محورية نحو الاستكمال الوشيك لهذه الصفقة، التي تُعد واحدة من أبرز الاستثمارات العابرة للحدود في قطاع الخدمات المالية في الهند.

من جانبه، قال أحمد بن سعيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لدولة الهند الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين مكّنتا تحقيق هذا الإنجاز البارز. ويؤكد هذا الإنجاز الناجح لصفقة الاستحواذ على العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، ومما يعكس التعاون الاستراتيجي والتجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة".