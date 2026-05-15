دبي تستضيف «أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026» من 18 حتى 24 مايو

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن استضافة دبي "أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026" MENA Blockchain Week (MENABCW)، والذي تمتد فعالياته عبر مواقع متعددة في المدينة خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2026.

وأكد المكتب الإعلامي أن البرنامج يتضمن أكثر من 40 فعالية، وما يزيد على 5,000 مشارك و100 متحدث.