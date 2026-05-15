"ستاربكس" الإمارات تعلن ترقية أول دفعة من مشرفي المناوبات الإماراتيين في خطوة تعكس تميّز الكفاءات الوطنية

أعلنت ستاربكس الإمارات، التي تديرها مجموعة الشايع، عن ترقية أول دفعة من شركائها الإماراتيين من خبراء قهوة إلى مشرفي مناوبات، في خطوة تعدّ إنجازاً بارزاً ضمن مسيرة التوطين في الشركة.

ويجسد هذا الإنجاز مستوى التقدّم الذي تحققه ستاربكس الإمارات في مسيرة التوطين، إذ بات المواطنون الإماراتيون يشكّلون اليوم 15% من القوى العاملة لديها، متجاوزين بذلك الهدف الوطني. كما يتوزّع مشرفو المناوبات الإماراتيون الذين شملتهم الترقية مؤخراً على مقاهي في الفجيرة، وكلباء، والعين وزاخر، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية الميدانية ضمن قطاعي الخدمات والضيافة.

وقالت سمر جبور، نائبة الرئيس الأول لستاربكس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة الشايع: "تُعدّ هذه الدفعة الأولى من مشرفي المناوبات الإماراتيين إنجازًا بارزًا لستاربكس الإمارات، إذ يقود شركاؤنا الإماراتيون ميدان العمل ويشكّلون جوهر تجربتنا في خدمة مجتمعاتنا يومياً. ويجسّد هذا التقدّم رؤية دولة الإمارات في تمكين المواهب الوطنية داخل القطاع الخاص، بينما نواصل التزامنا بتوسيع آفاق التطوير المهني عبر برامج التدريب والإرشاد وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم نموهم المستدام".

وبينما تمضي دولة الإمارات بثبات في مسار تحولها الاقتصادي وتوسّع آفاق الفرص في القطاع الخاص، تُبرز مسيرات هؤلاء الشركاء كيف يمكن لتجربة العمل اليومية في المقهى، المبنية على الجودة وروح الفريق والاهتمام بالزبائن، أن تتطور إلى مهارات مستقبلية راسخة تعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية وتدعم حضورها المتنامي في سوق العمل.

وتشهد ستاربكس الإمارات تنامياً ملحوظاً في تولّي الشركاء الإماراتيين مناصب قيادية مؤثرة، حيث يقودون المناوبات، ويوجّهون الفرق، ويسهمون في صياغة تجربة المقهى اليومية للزبائن. ويعكس هذا التقدّم في المسار القيادي للشركاء الإماراتيين نضوج المواهب الوطنية ودورها المتصاعد في قطاع الخدمات والضيافة، الذي يواصل تطوّره المتسارع على مستوى الدولة.

وتعكس هذه الأدوار القيادية جاذبيتها المتزايدة للمواطنين الإماراتيين، إذ توفر تدريباً منهجياً، ومسارات واضحة للتقدّم المهني، إضافة إلى جداول عمل مرنة تدعم الطلاب والآباء والأمهات العاملين والمهنيين في بدايات مسيرتهم. وبالنسبة لكثير من الشركاء، تسهم قيادة المناوبات في ترسيخ الثقة، وصقل القدرة العملية على اتخاذ القرار، وتعزيز مهارات التواصل، بما يدعم تطوّرهم المهني على المدى الطويل.

لمحة عن شركائنا

• علي سعيد سالم سعيد اليماحي، الفجيرة (إينوك 1505 طريق الكورنيش): طالب هندسة كهربائية يوازن بين الدراسة والعمل، ويوظّف خلفيته العلمية في مجال الهندسة في حل المشكلات والانتقال بثقة إلى قيادة المناوبات.

• ليلى هلال عبدالله هلال المقبالي، مول كلباء: مدرّبة وموجِّهة بدأت رحلتها المهنية كخبيرة قهوة، ثم أصبحت مشرفة مناوبات في مقهى يتميز بوتيرته السريعة، حيث تواصل دعم الشركاء الجدد وتمكينهم من النجاح بثقة.

• حسن راشد محمد الشراري الظنحاني، شاطئ خورفكان: قائد يمنح التواصل أولوية قصوى، ويركّز على الضيافة وبناء الروابط مع المجتمع، لضمان تجربة دافئة ترحّب بكل زبون.

• شيخة محمد سعيد غاصب السريدي، لولو الفجيرة: أم عاملة لخمسة أطفال، دفعها شغفها بالقهوة، إلى جانب دعم الفريق وإرشاد المدير، إلى التقدّم بثقة نحو الإشراف.

• عائشة محمد علي قول زار علي البلوشي، زاهر درايف ثرو: قائدة تُسهم في ترسيخ ثقافة عمل إيجابية، ويقود أسلوبها التعاوني والمسؤول إلى الارتقاء بالمعايير وتعزيز نمو الشركاء.

• سلطان محمد عبيد سالم المزروعي، مستشفى توام، العين: موهبة إماراتية تتقدّم بخطى ثابتة. انتقل من مرحلة التدريب إلى قيادة المناوبات، بفضل التزامه والتدريب الميداني.