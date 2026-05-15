مجموعة البطحاء تفتتح مقرّين جديدين لإدارة علاقات العملاء في الذيد بالشارقة لتعزيز تجربة العملاء وتمكين الكفاءات الإماراتية

أعلنت مجموعة البطحاء عن افتتاح مقرّين جديدين لإدارة علاقات العملاء في مدينة الذيد بالشارقة، لخدمة شركتيها الرئيسيتين AGMC في قطاع السيارات وModern Pharmaceutical LLC (MPC) في قطاع الرعاية الصحية. وتمثل هذه الخطوة توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى تطوير تجربة العملاء وتعزيز التزام المجموعة بتمكين الكفاءات الوطنية الإماراتية.

وشهد افتتاح المقرّين سمو الشيخ سالم بن محمد القاسمي وسمو الشيخ محمد القاسمي، إلى جانب إدارة مجموعة البطحاء، بما في ذلك د. حميد حقباروار، الرئيس التنفيذي لشركة AGMC، ود. هشام عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة Modern Pharmaceutical LLC (MPC)، إضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة.

استثمار استراتيجي في تجربة العملاء

تم تصميم مقرّي إدارة علاقات العملاء لدعم التواصل مع العملاء عبر قطاعات متعددة، بما يعزز أعمال AGMC في قطاع السيارات وMPC في قطاع الرعاية الصحية.

ويتولى مقر AGMC إدارة تفاعلات العملاء لعدد من العلامات التجارية، تشمل BMW وMINI وMotorrad وGeely وGalaxy وRiddara وINEOS وBudget Rent a Car وPitstop360. وفي المقابل، يدعم مقر MPC شبكة خدماتها وتوزيعها المتنامية في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

وتواصل MPC، باعتبارها إحدى أبرز شركات حلول الرعاية الصحية في المنطقة منذ عام 1969، دورها في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة وتوزيع المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معيار جديد للتواصل متعدد القنوات

يقع المقرّان في مركز غرفة تجارة الذيد بالشارقة، وقد تم تجهيزهما لإدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة تشمل المكالمات الهاتفية وواتساب ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن تجربة سلسة وسريعة الاستجابة.

ومن المتوقع أن يدير مقر AGMC وحده ما بين 200,000 و300,000 تفاعل سنويًا، ما يعكس أهمية تطوير قنوات التواصل مع العملاء في بيئة رقمية متسارعة.

ويعتمد المقرّان على تقنيات متقدمة، تشمل أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة ورفع جودة الخدمات المقدمة.

تمكين الكفاءات الإماراتية

يمثل تمكين الكفاءات الوطنية أحد المحاور الرئيسية لهذه المبادرة، حيث يعمل مقر AGMC لإدارة علاقات العملاء بنسبة توطين تبلغ 100%، ويضم 21 موظفًا وموظفة من الكفاءات الإماراتية، مع تمثيل نسائي يصل إلى 70%.

ويعكس ذلك التزام مجموعة البطحاء المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص مهنية مستدامة، والمساهمة في دعم رؤية دولة الإمارات المستقبلية.