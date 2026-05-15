أصول القطاع المصرفي بالدولة تتجاوز 5.55 تريليونات درهم بنهاية الربع الأول

واصل القطاع المصرفي في الدولة تصدره إقليمياً وعربياً، بأصول تجاوزت 5.55 تريليونات درهم، بنهاية مارس الماضي، فيما سجلت بقية المؤشرات نمواً قياسياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفعت الودائع بقيمة 106 مليارات درهم، في حين منحت البنوك تمويلات بقيمة 64.9 مليار درهم خلال شهر مارس منفرداً، وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي الأصول المصرفية، بلغ بنهاية مارس 2026 خمسة تريليونات و556 مليار درهم مقارنة مع خمسة تريليونات و472 مليار درهم في نهاية فبراير السابق، بنمو شهري نسبته 1.5% بما يعادل 84 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الائتمان المصرفي، ارتفع 2.5% من تريليونين و630.7 مليار درهم، بنهاية فبراير السابق، إلى تريليونين و695.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة قيمتها 64.9 مليار درهم.

وعزا «المركزي» السبب في النمو الإجمالي للائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بما قيمته 52.4 مليار درهم.

وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.4% من ثلاثة تريليونات و340 مليار درهم، بنهاية فبراير الماضي، إلى ثلاثة تريليونات و446 مليار درهم بنهاية مارس 2026، بزيادة شهرية قيمتها 106 مليارات درهم.

وانخفضت القاعدة النقدية 4.3% إلى 879.5 مليار درهم، بنهاية مارس 2026، نتيجة تراجع الحساب الاحتياطي 21.9%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.6%، فيما ارتفعت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 32.7%، بينما ارتفع النقد المصدر بنسبة 8.9%.

كما ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، خلال الربع الأول، 5.54% إلى نحو 40 مليار درهم في نهاية مارس، مقارنة بنحو 37.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

وسجلت قيمة التحويلات في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 6.66 تريليونات درهم، موزعة بنحو 4.058 تريليونات درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، و2.602 تريليون درهم للتحويلات التي نفذها متعاملون.

وتجاوزت قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها 346.737 مليار درهم خلال الربع الأول عبر أكثر من 5.51 ملايين شيك. وبنهاية مارس الماضي، وعلى أساس ربعي أيضاً، بلغت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية 598.5 مليار درهم مقارنة مع 583.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة فصلية قيمتها 14.6 مليار درهم، فيما بلغت تمويلات القطاع العقاري بنهاية الفترة ذاتها 236.6 مليار درهم، مقارنة مع 234 مليار درهم في نهاية الربع الأخير من عام 2025 بزيادة قيمتها 2.6 مليار درهم خلال فترة ثلاثة أشهر.

