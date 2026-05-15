68.6 ألف مستفيد من إعفاءات غرامة التأخير بالتسجيل لضريبة الشركات

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة «الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات»، تجاوز 68.6 ألف من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، خلال العام الماضي 2025 والفترة المنقضية من العام الجاري.

وتوقعت الهيئة أن يرتفع العدد الإجمالي، خلال الفترة المقبلة، إلى أكثر من 91 ألف مستفيد من قرار مجلس الوزراء، بشأن مبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية، الناتجة عن التأخر في تقديم طلبات التسجيل خلال المدة القانونية المحددة، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025، ويطبق على أي غرامة تأخر في التسجيل لضريبة الشركات اعتباراً من الأول من يونيو 2023، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة.

وأشارت «الاتحادية للضرائب» إلى أنه وفقاً للمبادرة يشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) بدلاً من تسعة أشهر، مؤكدة أن مبادرة «الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات» تطبق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المطالب بالتسجيل.

ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين للاستفادة من المبادرة التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل معايير الشفافية، للمحافظة على الزخم الاقتصادي من خلال بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية.

وقال إن الهيئة تكثف جهودها لدعم ومساندة الخاضعين للضريبة، وتقديم التسهيلات المستمرة لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال، كما تحرص الهيئة على التوعية الاستباقية المبكرة المستمرة بجميع التشريعات والقرارات والإجراءات الضريبية السارية والمستحدثة، إضافة إلى التسهيلات الإجرائية لضمان امتثال ضريبي سلس وسهل.

وأضاف الملا: «تظهر مؤشرات قاعدة بيانات الهيئة أن أكثر من 22 ألف خاضع للضريبة يمكنهم الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء تشمل المبادرة الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة، ممن تأخروا في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات ضمن المهلة المحددة وترتبت عليهم غرامات إدارية، حيث يمكن لهذه الفئات الاستفادة من المبادرة بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات، ثم تقديم الإقرارات الضريبية أو التصاريح السنوية عبر منصة (إمارات تاكس) للخدمات الضريبية الرقمية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، أو السنة المالية الأولى».

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في حال استوفى الشخص المشمول بهذه المبادرة شروط الإعفاء (أي تقديم الإقرار الضريبي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى أو تقديم التصريح السنوي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى)، يتم إعفاؤه من غرامة التأخر في التسجيل تلقائياً، دون الحاجة لتقديم طلب إعادة نظر أو إعفاء من الغرامة، وفي حال تم سداد غرامة التأخر في التسجيل مسبقاً، فسيتم إضافة رصيد بمبلغ الغرامة تلقائياً إلى حساب الخاضع لضريبة الشركات على منصة «إمارات تاكس»، ما يمكّن الشخص من استخدام المبلغ لسداد التزامات ضريبية أخرى أو المطالبة باسترداده من الهيئة عن طريق تقديم طلب استرداد.

وأوضحت أن الحالات التي ينطبق عليها الإعفاء بموجب المبادرة تشمل مَن قام بالتسجيل وفُرضت عليه غرامة (مدفوعة أو غير مدفوعة)، أو من لم يُقدم الإقرار بعد، أو مَن لم يسجل فيمكنه الاستفادة عند استكمال التسجيل وتقديم الإقرار أو التصريح السنوي خلال المدة المحدَّدة، وفي جميع هذه الحالات يتم إلغاء الغرامة أو ردها حسب الحالة.