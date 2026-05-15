«ديوا» تفتح باب المشاركة في «ويتيكس»

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) استقبال طلبات المشاركة في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ويقام في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026.

ويُعدّ «ويتيكس» أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وأكبر معرض بالمنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، والتنمية الخضراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاستدامة والتنقل الأخضر.