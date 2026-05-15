«محمد بن راشد للطيران» يطلق مجمعاً للصيانة والصناعات الخفيفة

أطلق مشروع محمد بن راشد للطيران في «دبي الجنوب»، المنطقة المخصّصة لتطوير قطاع الطيران في الإمارة، مجمع الصيانة والصناعات الخفيفة، في خطوة تعكس التزامه بمواكبة الطلب المتزايد في مختلف مجالات القطاع.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المجمع الجديد يمتد على مساحة 24 ألفاً و900 متر مربع، ويضم 33 وحدة مصممة خصيصاً لدعم مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران.

ويوفر المشروع مساحات حديثة وقابلة للتوسّع، صُممت لتلبية احتياجات الشركات الباحثة عن كفاءة تشغيلية أعلى، مع إمكانية دمج الوحدات بما يتماشى مع متطلبات الأعمال المتغيّرة. ويقع المجمع ضمن مشروع محمد بن راشد للطيران، بما يُعزّز قدرته على دعم مشغلي الطيران والخدمات اللوجستية الجوية ضمن منظومة «دبي الجنوب» المتكاملة، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من عام 2027.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، إن «إطلاق هذا المجمع يعكس التزام المشروع بدعم قطاعات الطيران وسلاسل الإمداد المرتبطة به»، لافتاً إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يواصل تطوير بنية تحتية تواكب متطلبات السوق الحالية، وتستشرف احتياجاته المستقبلية، بما يُمكّن الشركات من التوسّع بكفاءة ضمن منظومة متكاملة.

وأضاف: «تأتي هذه الجهود انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للطيران».

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران مستوى عالياً من الربط والاتصال، حيث يُعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها.