«دبي للاستثمار» تبحث فرصاً استثمارية في عُمان

عقدت شركة دبي للاستثمار اجتماعاً رفيع المستوى مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، حيث ترأس وفد الشركة، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، بمشاركة عدد من الشخصيات القيادية في فريق الإدارة، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة في عُمان.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأنه تم خلال الاجتماع بحث الفرص مع التركيز على قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به، مثل البناء ومواد الإنشاء والبنية التحتية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن توجه «دبي للاستثمار» لتعزيز حضورها في المنطقة، عبر التركيز على الشراكات التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطور مشهد التنمية العمرانية في سلطنة عُمان، والنمو المتسارع في مشروعات العقارات والبنية التحتية الضخمة.

واستعرضت «دبي للاستثمار» محفظتها المتكاملة التي تشمل تطوير العقارات والإنشاءات والتصنيع وخدمات دعم البنية التحتية، ما يُعزّز قدرتها على الإسهام في المشروعات التي تتطلب تنفيذاً متكاملاً. كما تم التطرق إلى القدرات الصناعية والخدمية المتميزة للمجموعة، ودورها في دعم المشروعات الكبرى وتعزيز الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل في سلطنة عُمان.

وقال بن كلبان: «يؤكد اللقاء مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، أهمية الحوار المباشر في تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة، حيث تواصل سلطنة عُمان تقديم نموذج واضح ومنظم في تطوير القطاع العمراني، مدعوم بإطار تشريعي مرن يدعم الاستثمارات طويلة الأجل».

وأضاف أن «(دبي للاستثمار) تتمتع بمكانة راسخة تُمكّنها من توظيف استثماراتها، وخلق قيمة مضافة في المشروعات المتكاملة، مستفيدة من تنوع أعمالها وخبرتها في الأسواق الخليجية، ما يُسهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات مستدامة تُحقق المنفعة المتبادلة».