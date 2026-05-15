صفقات رهن قياسية ترفع تصرفات عقارات دبي إلى 6.28 مليارات درهم

شهدت السوق العقارية في دبي، أمس، نشاطاً لافتاً مع تسجيل صفقات رهن عقارية قياسية أسهمت في رفع إجمالي التصرفات العقارية لتتجاوز ستة مليارات درهم في يوم واحد، في إشارة واضحة إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع، وثقة المستثمرين بالسوق العقارية المحلية، مدفوعاً بجاذبية دبي كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة، إضافة إلى الطلب المتزايد على الأصول العقارية بمختلف أنواعها.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 6.28 مليارات درهم عبر تنفيذ 986 صفقة، تضمنت مبيعات بنحو 2.077 مليار درهم بعد تنفيذ 805 صفقات، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزّعت مبيعات عقارات دبي، أمس، بواقع 728 مبايعة لوحدات سكنية، و35 مبايعة لمبانٍ، و42 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 877.41 مليون درهم عبر تنفيذ 206 صفقات، موزعة بواقع 157 مبايعة لوحدات سكنية، وسبع مبايعات لمبانٍ، و42 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.2 مليار درهم، من خلال 599 صفقة مقسمة على 571 مبايعة لوحدات سكنية، و28 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 154 معاملة بقيمة 3.76 مليارات درهم، موزعة بواقع 89 معاملة لوحدات سكنية، و16 معاملة لمبانٍ، و49 معاملة لأراضٍ.

وشهدت السوق العقارية في دبي، أمس، تنفيذ صفقات رهن عقاري لأراضٍ، تمثّل أبرزها في رهن قطعة أرض بمنطقة «اليفرة 1» لغرض الاستخدام التجاري على مساحة 18.36 مليون قدم مربعة، وبقيمة 2.59 مليار درهم، كما رهنت قطعة أرض في المنطقة نفسها على مساحة 6.04 ملايين قدم مربعة، بقيمة 405.17 ملايين درهم.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 440.93 مليون درهم، بواقع 27 معاملة موزعة على 17 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ، وثماني معاملات لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 33.09% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، أمس، بينما اقتنصت الرهون ما نسبته نحو 59.9%، والهبات نحو 7.01%.