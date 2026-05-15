«طيران الإمارات» تُعزّز قدراتها في إصلاح قطع غيار صيانة المحركات

وقّعت شركة طيران الإمارات اتفاقية مع «جي إي إيروسبيس» لتقديم خدمات استشارية فنية وتدريبية، بهدف تطوير قدرات متكاملة في مجال إصلاح قطع غيار صيانة المحركات على مستوى القطع الفردية لمحركات «GE90» و«GP7200».

وذكرت الناقلة، في بيان، أمس، أن كلاً من نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، والرئيس والرئيس التنفيذي لقطاع المحركات التجارية والخدمات في شركة «جي إي إيروسبيس»، محمد علي، وقّعا الاتفاقية في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات.

وتسهم هذه الاتفاقية في دعم خطط التوسّع في مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات، الذي يُمثّل استثماراً بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية، وتطوير القدرات اللازمة لصيانة وإصلاح وعمرة محركات أسطول الناقلة.

وستقدّم «جي إي إيروسبيس» استشارات فنية لـ«طيران الإمارات» في إنشاء خط إصلاح مكونات قطع غيار المحركات على مستوى القطع الفردية، إضافة إلى نقل المعرفة إلى فِرَق العمل في المركز، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال. وقال الرضا: «نواصل المضي بخطوات مدروسة لتعزيز قدراتنا في مجال إصلاح المحركات، عبر الاستثمار في بنية تحتية متقدمة وإقامة شراكات استراتيجية مع شركاء عالميين، مثل شركة (جي إي إيروسبيس)، بما يدعم رؤيتنا في تقديم خدمات صيانة وإصلاح ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية».

وأضاف: «تسهم هذه الاتفاقية في تطوير كفاءاتنا الفنية، من خلال تزويد كوادرنا بالمهارات المتخصصة لإصلاح مكونات المحركات على مستوى القطع الفردية لمحركات (GE90) و(GP7200)، التي تُشغّل طائراتنا من طراز (بوينغ 777) وجزءاً من أسطول (إيرباص A380)».