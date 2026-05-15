«الدار» تستحوذ على مشروع سكني في دبي بـ 1.1 مليار درهم

أعلنت مجموعة الدار استحواذها على مشروع سكني ومرفق تجزئة مجتمعي في مدينة دبي للاستوديوهات، من «إس آر جي»، وهي شركة تطوير خاصة، بقيمة 1.1 مليار درهم، في خطوة تُعزّز حضور المجموعة في قطاع الإيجارات السكنية وترسّخ توسعها الاستراتيجي في سوق دبي.

ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2028، حيث يضم ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع، ويشمل 312 وحدة سكنية، إلى جانب مركز تسوق مجتمعي، يحتوي على مزيج متنوع من متاجر التجزئة والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى حديقة داخلية تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للاستثمار»، جاسم صالح بوصيبع، إن «دبي تُمثّل سوقاً رئيسة ضمن أولويات (الدار)، ويعكس هذا الاستحواذ الثقة الراسخة بمتانة السوق السكنية في الإمارة، والدور المحوري للمساكن المؤجرة المملوكة مؤسسياً والمدارة باحترافية في تلبية احتياجات قاعدة سكانية متنامية».

وأضاف أن مدينة دبي للاستوديوهات تتمتع ببنية تحتية راسخة ومجتمع حيوي وشبكة اتصال قوية، ما يجعلها موقعاً مثالياً لتطوير بيئة معيشية عالية الجودة، بينما تُمثّل الصفقة خطوة جديدة ضمن استراتيجية «الدار» لبناء محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل في دبي، مدعومة بتنامي الاهتمام العالمي بالإمارة.