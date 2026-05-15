«فلاي دبي» تُسيّر رحلات مباشرة إلى بنغازي الليبية

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، إطلاق رحلات مباشرة إلى بنغازي في ليبيا، لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تُسيّر رحلات مباشرة بين دبي ومطار بنغازي بنينا الدولي.

وذكرت الشركة، في بيان، أنه سيتم تشغيل الرحلات الجديدة اعتباراً من 17 يونيو المقبل، انطلاقاً من «المبنى 3» في مطار دبي الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، مشيرة إلى أن هذه الرحلات تأتي ضمن رحلات الرمز المشترك مع شركة «طيران الإمارات»، ما يتيح للمسافرين الاستفادة بسلاسة أكثر بتذكرة واحدة، وإنجاز إجراءات السفر للأمتعة بسهولة، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة.

وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى بنغازي من 10 آلاف و500 درهم، بينما تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية من 4500 درهم، وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار بنغازي إلى مطار دبي الدولي من 2500 دولار، وأسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية من 800 دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يُمثّل إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى ليبيا خطوة مهمة ضمن استراتيجية توسيع شبكتنا، ويؤكد التزامنا بفتح أسواق جديدة لم تكن مخدومة سابقاً برحلات طيران وتعزيز الربط الجوي بين الدول».

وأضاف: «عملنا أخيراً على توسيع نطاق عملياتنا، مع التركيز المستمر على إضافة خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات مع تنامي الطلب على السفر، ومن المتوقع أن تصل شبكتنا بحلول الصيف إلى أكثر من 100 وجهة».

ولفت إلى أن قوة ومرونة وسرعة استجابة قطاع الطيران في دولة الإمارات، مكّنت الشركة من مواصلة النمو والاستفادة من موقع دبي المحوري لاستكشاف أسواق جديدة وناشئة، مثل ليبيا.