«بروبتيك كونيكت» تفتتح مكتباً إقليمياً في «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» افتتاح مكتب إقليمي لها في مركز دبي المالي العالمي، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في خطوة تعكس تنامي حضور الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار العقاري.

ويأتي افتتاح المكتب تتويجاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من معرض «PropTech Connect Middle East 2026»، الذي أقيم في دبي، خلال فبراير الماضي، ونجح في استقطاب أكثر من 3000 مشارك وما يزيد على 300 متحدث، إلى جانب ما أسهم به من ترسيخ موقع الإمارة منصة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار العقاري، وتُعزّز فرص التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، محمد علي البدواوي، أن هذه الخطوة تجسد ثقة عالمية متزايدة بالبيئة التنظيمية والاستثمارية التي توفرها دبي.

وقال: «تواصل دبي ترسيخ موقعها العالمي في تكنولوجيا العقارات، عبر بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار، والأطر التنظيمية المرنة، والشراكات الفاعلة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بروبتيك كونيكت»، ماثيو مالتزوف: «يعكس افتتاح مكتبنا في دبي مستوى الثقة الذي نضعه بالبيئة الديناميكية التي توفرها الإمارة، والتي تجمع بين رؤية واضحة للتطوير، وبنية تنظيمية داعمة، ومنظومة متكاملة تفتح المجال أمام الابتكار».