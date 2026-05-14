امتياز للتطوير العقاري تطلق "مستقبل": مبادرة وطنية طويلة المدى تهدف لتمكين الفرص للمجتمع المحلي في الإمارات

أعلنت شركة امتياز للتطوير العقاري، ومقرها دبي، عن إطلاق "مستقبل" — مبادرة وطنية طويلة الأمد، تُجسّد التزامها بالاستثمار في الإنسان، وتهدف إلى تمكين مواطني دولة الإمارات عبر توفير فرص نوعية ذات أثر ملموس في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والمسارات المهنية والمشاركة المجتمعية.

تم تصميم "مستقبل" كمبادرة تنمو مع الوقت، بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات التي تخدمها. ومن خلال نهج متكامل، ستُطلق المبادرة مجموعة من البرامج المستهدفة، يركّز كل منها على شريحة محددة وهدف واضح، مع وضع الأثر المستدام والقابل للقياس في صميم تصميمها.

تهدف المبادرة إلى خدمة المستثمرين الإماراتيين في القطاع العقاري، والوسطاء، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المجتمع الوطني بشكل عام.

وتشمل برامجها تقديم دورات تدريبية متخصصة وبرامج معرفية، وإتاحة فرص استثمارية حصرية ضمن حوافز منظمة، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب تطوير شبكات مهنية موجّهة نحو النمو والتقدّم.

في جوهرها، تقوم "مستقبل" على قناعة واحدة: إن الإسهام الحقيقي في هذا الوطن يبدأ بالاستثمار في أبنائه، لا بشكل مؤقت أو رمزي، بل بصورة مستمرة ومنهجية.

وفي هذا السياق، قال مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري:" لقد قدم لنا هذا الوطن الكثير، ومن خلال "مستقبل" نسعى إلى رد الجميل عبر الاستثمار في أجياله القادمة، برؤية واضحة والتزام مستمر. "

سيتم إطلاق البرامج الفردية ضمن "مستقبل" بشكل متدرّج خلال الفترة القادمة، حيث يستهدف كل برنامج هدف محدد ويسهم في تحقيق رؤية موحّدة. ويعكس تصميم المبادرة فهمًا أعمق لدى امتياز بأن البيئة العمرانية والبيئة الإنسانية مترابطتان بشكل وثيق، وأن مسؤولية المطوّر لا تقتصرعلى ما يبنيه فقط، بل تمتد إلى ما يمكنّه من فرص.

ومن خلال "مستقبل"، تعزز امتياز للتطوير العقاري مكانتها ليس فقط كمطور للمشاريع المميزة في دولة الإمارات، بل كشريك طويل الأمد في دعم المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

نبذة عن امتياز للتطوير العقاري

- تأسست امتياز للتطوير العقاري عام 1993، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي، وتبلغ قيمة مشاريعها الإجمالية أكثر من 10 مليارات درهم إماراتي، مع تنفيذ أكثر من 40 مشروعاً بارزاً، وتسليم ما يزيد عن 2,000 وحدة سكنية في مختلف أنحاء الدولة.

وتتميزالشركة بنموذجها المتكامل رأسياً، الذي يشمل التصميم، والإنشاء، وأعمال النجارة، والتصميم الداخلي، وأعمال الزجاج والألمنيوم، تحت مظلة واحدة.

كما تُعرف الشركة بتقديم وحدات سكنية مفروشة بالكامل بطابع تصميمي مميز، وبالتزامها الصارم بتسليم مشاريعها في مواعيدها، حيث سلّمت مشروعين في عام 2026، وتستهدف تسليم ثمانية مشاريع إضافية خلال العام في أبرز مناطق دبي.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يرجى الضغط على الرابط أدناه:

https://mustaqbal.imtiaz.ae/ar