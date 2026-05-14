قطاع الذهب في الإمارات يضم 6213 شركة و53 «مصفاة»

أكّد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها كثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب، مشيراً إلى أن قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة يضم 6213 شركة حالياً، إلى جانب 53 مصفاة ذهب مرخصة.

جاء ذلك خلال اجتماع بن طوق مع عدد من ممثلي مجموعة دبي للمجوهرات، وعدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، على هامش جولة أجرها في سوق الذهب بدبي.

وتفصيلاً، أجرى وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، جولة ميدانية موسعة في سوق الذهب بدبي، بهدف الاطلاع على مستوى التزام التجار بتطبيق التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الذهب، لاسيما التشريعات الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث يندرج هذا القطاع ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتأكد من تحقيق أعلى درجات الامتثال في مختلف ممارسات السوق.

وأكّد بن طوق أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتجارة وبيع الذهب، بما يتماشى مع تقييم المخاطر الوطنية لقطاع الذهب، والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، بما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حزمة من المبادرات التنظيمية المتقدمة، شملت تدشين سياسة اتحادية شاملة لقطاع الذهب، وإطلاق «معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب»، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، إلى جانب بناء قاعدة بيانات للمتداولين من شركات وأفراد، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، فضلاً عن إصدار سياسة ولوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب.

وقال بن طوق: «نواصل تكثيف الجهود الوطنية وتوحيد العمل بين مختلف الفِرَق والجهات المعنية، لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه التجار، بما يُعزّز كفاءة ومرونة المنظومة الوطنية، ويدعم استدامة الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة».

وتُعدّ دولة الإمارات مركزاً عالمياً محورياً في تداول وتجارة الذهب، حيث بلغ إجمالي قيمة الذهب المتداول عبر أسواق الدولة نحو 683 مليار درهم عام 2024.