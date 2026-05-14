بنوك توقف إشعارات البريد الإلكتروني للبطاقات المصرفية بدءاًً من اليوم

أبلغت بنوك في الدولة، المتعاملين معها، بأنه سيتم وقف إرسال الإشعارات الخاصة بمعاملات البطاقات المصرفية عبر البريد الإلكتروني، اعتباراً من الغد، 15 مايو الجاري، استجابة للملاحظات الواردة من عدد من المتعاملين.

وبحسب ما جاء نصاً في رسالة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإنه «سيتم إيقاف هذه الإشعارات بشكل تلقائي، ولن يتم إرسالها ما لم يقم المتعامل بتفعيلها عبر تطبيق الهاتف المحمول».

وأوضحت الرسائل أن «هذا التغيير يقتصر على الإشعارات عبر البريد الإلكتروني فقط، بينما سيتم الاستمرار في إرسال الرسائل النصية القصيرة، أو إشعارات التطبيق كما هو معتاد».

ونبهت إلى أن تفعيل إشعارات البريد الإلكتروني يوفر مستوى إضافياً من المتابعة عبر القنوات المختلفة، ويساعد على اكتشاف أي معاملات غير مصرح بها، فيما يقع على عاتق المتعامل مسؤولية مراجعة تفضيلات الإشعارات، والتأكد من صحة وتحديث بيانات الاتصال.